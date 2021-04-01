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Araştırma: Pfizer/BioNtech ve Moderna aşılarının “tarifi" yayınlandı

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ABD'de yer alan Stanford Üniversitesi’nden Andrew Fire ve Massa Shourhem, Pfizer/BioNtech ve Moderna aşılarının “tarifi”ni ortaya çıkarak herkese açık olarak yayınladı.
Araştırma: Pfizer/BioNtech ve Moderna aşılarının “tarifi" yayınlandı

ABD'de yer alan Stanford Üniversitesi’nden Andrew Fire ve Massa Shourhem, Pfizer/BioNtech ve Moderna aşılarının “tarifi”ni ortaya çıkarak herkese açık olarak yayınladı.

Araştırmacılar, yalnızca Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından atılmasına izin verilen ve içinde çok az doz bulunan şişelerden örnekler topladıklarını ifade etti. Yeterince örnek toplandıktan sonra ise, vücudun kendi hücrelerini, Koronavirüs'ü taklit eden ve zararsız bir viral protein oluşturmaya yönlendiren mRNA moleküllerinin aşılarda kullanılan dizilimi ortaya çıkarıldı.

NTV'nin haberine göre, dört sayfa uzunluğundaki paylaşımda Fire ve Shourhem özetle, "RNA aşıları, hem mevcut pandemide hem de sayısız diğer halk sağlığı ve tıbbi zorluklarda ortaya çıkan sorunların üstesinden gelmede önemli bir araç haline geldi. Yaptığımız paylaşımın dünyanın dört bir yanında çalışan doktorlara ve araştırmacılara faydalı olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Shoura ve Fire, teknik olarak tersine mühendislik yapmadığını söylediklerini ifade ederek, "Aşıyı tersine çevirmedik. 2021'de genel tıp ve insan biyolojisi ortamında yeterince yaygın hale gelen iki sentetik RNA molekülünün varsayılan dizisini yayınladık. Aşı yayılmaya başladıkça, bu sekanslar birçok farklı araştırma ve teşhis çalışmasında ortaya çıkmaya başladı. Bu dizileri bilmek ve bunları gelecekteki biyomedikal veri setlerini analiz etmede diğer RNA'lardan ayırma yeteneğine sahip olmak büyük fayda sağlıyor " dedi.

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