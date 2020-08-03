Araştırma: Rus kadınları kocalarını en çok Türkiye’de aldatıyor

Yurt dışına yönelik yayın yapan televizyon kanalı, Rusya’yla Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlamasının ardından dikkat çekici bir haber yayımladı. Rus devleti destekli Russia Today’in (RT) internet sitesinde yer alan araştırmaya göre, Rus kadınları eşlerini en çok Türkiye’de aldatıyor.

Know Yourself’ (Kendini Bil) ismindeki psikolojik eğitim sitesinden uzmanlar, kadınların kullandığı internet topluluklarını, telegram konuşmalarını ve popüler forumları inceledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre psikologlar, Rus kadınlarının kocalarını en çok aldattığı 16 tatil mekanını şöyle açıkladı:

Türkiye, Kırım, Soçi, Tayland, Bali, Goa, Karayipler, Maldivler, Yunanistan, Karadağ, İspanya, Fransa, İtalya, Küba, Latin Amerika, Azak sahili.

Türkiye’ye değil Kırım’a şaşırdıklarını ifade eden araştırmacılar, burasının “sakin aile tatili mekanı” olarak görüldüğünü bildirdi.

Rusya'dan Türkiye'ye, yeni tip Koronavirüs nedeniyle ara verilen tarifeli uçak seferleri Ankara ve İstanbul üzerinden dün yeniden başladı.

Geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon turistle Türkiye, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.