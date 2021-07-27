  • BIST 1.359,550
  • Altın 495,14
  • Dolar 8,5630
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Araştırma: Sinovac Aşısının Üçüncü Dozu Etkili Mi?

» »
Araştırma: Sinovac Aşısının Üçüncü Dozu Etkili Mi?
Araştırma: Sinovac Aşısının Üçüncü Dozu Etkili Mi?

KKTC'de de kullanılan Sinovac aşısının üçüncü dozu ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. Çin’de yapılan araştırmada, ikinci dozdan yaklaşık altı ay sonra üçüncü doz Sinovac’ın aşısını olan kişilerin 28 gün içerisinde antikor seviyelerinin 3 ila 5 kat arttığı ortaya çıktı.

Corona virüsün ortaya çıkan varyantlarının ardından güçlendirici üçüncü doz uygulamaları başlarken Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının üçüncü dozu ile ilgili araştırma yayımlandı.

Çin’de yapılan çalışmada, Sinovac’ın aşısından iki doz olan kişilerin antikor seviyelerinin yaklaşık altı ay sonra düştüğü aktarılırken, üçüncü doz aşının ardından antikor seviyesinin yükseldiği belirtildi.

540 KİŞİ İNCELENDİ

İki doz aşı olmuş 540 kişiye üçüncü doz aşı ve plasebo verilerek gerçekleştirilen çalışmada, ikinci dozdan yaklaşık altı ay sonra üçüncü doz Sinovac aşısı olan katılımcıların, 28 gün sonra antikor seviyelerinde yaklaşık 3-5 kat artış görüldüğü aktarıldı.

18-59 yaşları arasındaki sağlıklı yetişkinlerden alınan kan örnekleri üzerine yapılan çalışmada, iki doz aşı olan kişilerin İki hafta sonra yüzde 16,9, dört hafta sonra ise yüzde 35,2 düzeyinde antikora sahip olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Araştırmada, bir aşının hastalığı önleyebilmesi için antikor düzeylerinin eşiği henüz tam olarak çözülemediği için, antikorlardaki düşüşün aşının etkinliğini nasıl etkileyeceğinin belirsiz olduğunun altı çizildi.

Araştırmacılar, çalışmada antikorların daha bulaşıcı varyantlara karşı etkisinin test edilmediğini ve üçüncü doz aşıdan sonra antikor süresini değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 7 saatten az uyuyanlar dikkat!27 Temmuz 2021 Salı 13:15
  • Dışarıda salata tüketirken bu detaya dikkat!27 Temmuz 2021 Salı 13:01
  • Delta varyantı Covid-19 semptomlarını değiştirdi: ABD’li doktordan uyarı27 Temmuz 2021 Salı 12:46
  • BM'den Covid-19 açıklaması: Tartışmasız en tehlikeli dönemlerden biri27 Temmuz 2021 Salı 12:38
  • Araştırmada ortaya çıktı: Diyet takviyeleri kullananlarda karaciğer hasarında ciddi artış yaşanıyor27 Temmuz 2021 Salı 12:30
  • Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Akansoy: Korona konusunda küreğin sapı kırıldı, kürek elinizde kaldı27 Temmuz 2021 Salı 10:56
  • Covid aşısından sonra BioNTech’ten yeni bir aşı geliyor27 Temmuz 2021 Salı 10:53
  • Vaka rekoru! 160 pozitif vaka! Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı ise 259   26 Temmuz 2021 Pazartesi 22:15
  • Kanser Ağrılarında Doğru Yönlendirme Önemli !26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:00
  • Uğur Şahin: Delta'ya karşı bağışıklık düştü ama üçüncü doza ihtiyaç olmayabilir26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti