MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart seçimlerinde “Pek çok ilden sürpriz sonuçlar geleceğini” öne sürdü. Kararsızların oranının seçime günler kalmasına rağmen yüzde 7-8 civarında bulunduğunu belirten Kulat, bunların çoğunun eskiden iktidar partisini desteklemiş kesimden kişiler olduğunu belirtti. Kulat, “Kararsızlar İstanbul’daki seçim sonucunu değiştirebilir” dedi.