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Araştırma sonucu: Sınavlardan düşük not almanın sebebi akıllı telefonlar

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ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, sınavlarda düşük not almada akıllı telefon ve bu cihazlar sayesinde hızlıca ulaşılabilen internet kullanımı ciddi bir rol oynuyor.
Araştırma sonucu: Sınavlardan düşük not almanın sebebi akıllı telefonlar

Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim veren Rutgers Üniversitesi öğrencilerin neden başarısız olduğunu mercek altına aldı. 
  
Üniversite bünyesindeki 11 farklı derse kayıtlı 2 bin 433 öğrenci ile yapılan araştırmaya göre, akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte öğrencilerin notlarında gözler görülür bir düşüşün yaşandığı gözlemlendi. 

Araştırmayı yapan ekip adına ülke basınına açıklamalarda bulunan  Profesör Arnold Glass, öğrencilerin ödev yaparken interneti aktif olarak kullandıklarını ve bu şekilde bilgiye daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabildiklerini belirtiyor. 

Bunun bir hayli faydalı bir durum olduğunun altını çizen Glass’a göre,  internetten öğrenilen bilgilere çok kolay ulaşılıyor ancak aynı zamanda çok kolay unutuluyor. Glass’a göre, bu durum, öğrencilerin sınav notlarına doğrudan etki ediyor. 

Araştırmaya göre 2008 yılında öğrencilerin sadece yüzde 14'ü, girdikleri sınavlarda yaptıkları ödevlerinden daha düşük not alıyordu. 

Ancak akıllı telefonların hayatlarımızın değişmez bir parçası olduğu 2017 yılında bu oran 3.5 kat arttı ve yüzde 55’e yükseldi. 

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