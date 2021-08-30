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Araştırma: Sosisli sandviç, insan ömründen 36 dakika eksiltiyor

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Araştırma: Sosisli sandviç, insan ömründen 36 dakika eksiltiyor
Araştırma: Sosisli sandviç, insan ömründen 36 dakika eksiltiyor

ABD’de tüketilen 5 bin 853 gıda maddesinin insan sağlığına etkileri üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Çalışmada, ‘hot dog’ olarak bilinen sosisli sandviçin insan ömründen 36 dakikayı eksilttiği ortaya çıktı.

ABD’de yapılan ve Nature Food dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, ülkede tüketilen 5 bin 853 gıdayı incelerken, yemeklerin etkilerini, kazanılan veya kaybedilen sağlıklı yaşam dakikaları cinsinden ölçtü.

Araştırma: Sosisli sandviç, insan ömründen 36 dakika eksiltiyor - 2

Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, tek bir sosisli sandviç yemenin insan hayatından 36 dakikayı alabileceğini tespit etti.

Araştırma: Sosisli sandviç, insan ömründen 36 dakika eksiltiyor - 3

Üniversitede çevre sağlığı bilimleri profesörü ve makalenin kıdemli yazarı Olivier Jolliet, CNN'e verdiği demeçte, "Yiyeceklerin yararlı ve zararlı etkilerinin sağlık temelli bir değerlendirmesini yapmak istedik" derken, "Örneğin, bir gram işlenmiş et başına 0,45 dakika kaybedilir veya bir gram meyve başına 0,1 dakika kazanılır” diye konuştu.

Araştırma: Sosisli sandviç, insan ömründen 36 dakika eksiltiyor - 4

Sosisli sandviç üzerine yaptıkları araştırma üzerine konuşan Jolliet, “Dana sosis ile yapılmış standart bir sosisli sandviçte bulunan 61 gram işlenmiş et 27 dakika sağlıklı yaşam kaybına neden oluyor” derken, “Sodyum ve trans yağlar gibi bileşenleri de göz önüne aldığımızda toplamda 36 dakika kaybediliyor” diye konuştu.

Araştırma: Sosisli sandviç, insan ömründen 36 dakika eksiltiyor - 5

Araştırmada, kuruyemiş, baklagiller, deniz ürünleri, meyveler ve nişastalı olmayan sebzeler gibi gıdaların tüketiminin ise sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu vurgulandı.

Araştırma: Sosisli sandviç, insan ömründen 36 dakika eksiltiyor - 6

Profesör Jolliet, oluşturulan endeksin yaşam beklentisini artıran veya azaltan gıdalara baktığını, ancak zararlı gıda seçimlerini daha faydalı olanlarla değiştirmeye çalışmanın kolay olmadığını sözlerine ekledi.

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