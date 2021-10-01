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Araştırma: SpaceX'in Starlink uyduları GPS'e alternatif olabilir

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Ohio Eyalet Üniversitesi'nden mühendisler, Dünya üzerindeki bir konumu tespit etmek için Starlink uydularının yaydığı sinyalleri kullanacak bir araç geliştirdi. 
Araştırma: SpaceX'in Starlink uyduları GPS'e alternatif olabilir

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden mühendisler, Dünya üzerindeki bir konumu tespit etmek için Starlink uydularının yaydığı sinyalleri kullanacak bir araç geliştirdi. 

Sistem ilk kez SpaceX dışındaki bilim insanları tarafından kullanılıyor ve araştırmacılar uydular aracılığıyla gönderilen gerçek verileri değil, yalnızca uyduların hareketi ve konumuyla ilgili verileri kullandıklarını söylüyor.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Çoklu-Mod Garantili Otomatik Araçlar Araştırma Merkezi (Center for Automated Vehicles Research with Multimodal Assured Navigation / CARMEN) Direktörü Zak Kassas, "Sinyale kulak misafiri olduk ve ardından konumumuzu belirlemek için karmaşık algoritmalar tasarladık ve bunun büyük bir doğrulukla çalıştığını gösterdik" dedi. 

Starlink navigasyon amaçlı tasarlanmasa da sistemin parçalarını navigasyon için kullanacak kadar iyi öğrenmenin mümkün olduğunu gösterdik.

Buradaki önemli nokta, bu uydular üzerinden gönderilenleri 'dinlemememiz'. Sinyalleri, onları yalnızca navigasyon amacıyla kullanacak kadar iyi öğrendik.

Araştırmacılar, algoritmalarını kullanarak Irvine'deki Kaliforniya Üniversitesi kampüsünde bir anteni yaklaşık 7,7 metrelik bir doğruluk payıyla tespit edebildi. Fakat bunun kesinliği, alan tespitini 0,3 metre ve 5 metre arasında bir doğrulukla yapan GPS'ten hâlâ önemli ölçüde daha az. Araştırmacılar diğer alçak Dünya yörüngesi sistemlerini kullanarak da 23 metrelik bir doğruluk payıyla alan tespiti yapabildi. 

SpaceX'in şu anda yörüngede iki binden az uydusu var ama 40 binden fazla uydu fırlatmayı planlıyor. Araştırmacılar, uydu takımı büyüdükçe sistemin doğruluğunun artacağını söylüyor.

Sonuç olarak, bu araştırmanın GPS'in daha güvenli, alternatif bir versiyonu olarak kullanılabileceğine inanılıyor. Zira küresel konumlandırma sistemleri, uzaklıklarından dolayı, alçak Dünya yörüngesindeki uydu takımlarının yaydığı sinyallerden daha zayıf.

Ek olarak, GPS iyi bilinen sinyalleri kullanıyor ama bu, söz konusu sinyalleri kullanan ekipmanları üreten şirketler için bir avantaj olsa da sistemi yanıltma veya yayın bozma saldırılarına karşı savunmasız kılıyor. Bazı durumlarda bu saldırılar, askeri insansız hava araçlarının veya deniz taşıtlarının kontrolünün kötü niyetli kişilere geçmesine bile neden olabiliyor.

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