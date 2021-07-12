Araştırma: Sputnik V aşısı, San Marino’da yüksek güvenlik profili çizdi

San Marino genelinde, Rus Sputnik V aşısının birinci ya da her iki dozunu birden olmuş kişiler arasında 4 Mart’tan 8 Nisan’a dek sürdürülmüş bir araştırmanın sonuçları, İngiliz saygın tıp dergisi The Lancet’in yayınladığı EClinicalMedicine dergisinde yayınlandı. Söz konusu yeni araştırma da Sputnik V aşısının güvenli olduğunu doğruluyor.

Sputnik'in aktardığına göre, EClinicalMedicine dergisinde araştırmalarının sonuçları yayınlanan bilim insanları, "Bulgularımız giriş mahiyetinde olsalar dahi, Sputnik V aşısının 60 yaş üstü grupta kısa süreli yan etkiler görülmesi bakımından yüksek bir tolere edilebilirlik profili çizdiğini gösterdi" dedi.

YAN ETKİLER, HAFİF YA DA ORTA DÜZEYDE VEYA İKİ GÜNDEN AZ SÜRDÜ

Bilim insanları makalelerinde ayrıca, San Marino da Rus aşısı ile aşılanmayı takiben kimsenin hastaneye kaldırılmadığını ya da hayatını kaybetmediğini belirttiler ve aşılanmanın ardından görülen yan etkilerin neredeyse tamamının hafif ya da orta düzeyde olduğunu veya iki günden az sürdüğünü kaydettiler.

ÖNCEKİ ARAŞTIRMALARIN SONUÇLARI İLE TAMAMEN PARALEL

Bilim insanları, San Marino’da elde ettikleri bulguların, Sputnik V aşısına ilişkin daha önce yayınlanan araştırmaların sonuçları ve aşının üçüncü faz klinik denemelerinin sonuçları ile genel güvenlik ve tolere edilebilirlik ölçütleri bakımından tamamıyla paralellik gösterdiğini de belirttiler.

ÜÇÜNCÜ FAZ SONUÇLARI DA LANCET’TE YAYINLANMIŞTI

Sputnik V aşısının üçüncü faz klinik araştırmalarının sonuçları da şubat ayında yine Lancet dergisinde yayınlanmıştı.

SAN MARİNO DIŞINDAKİ ÜLKELERİN VERİLERİ DE AYNI BULGULARA İŞARET EDİYOR

Rus Sputnik V aşısı, şimdiye dek Türkiye dahil 67 ülkede kullanıl için onaylanmış durumda. San Marino dışında; Meksika, Arjantin, Sırbistan, Bahreyn, Macaristan gibi başka ülkelerde Sputnik V ile yapılan aşılamalar sırasında elde edilen veriler de aşının koronavirüse karşı geliştirilmiş en güvenli ve etkili aşılardan birisi olduğunu gösteriyor.

AŞININ FİNANSÖRÜ: SAN MARİNO AŞI SEÇİMİNE SİYASİ ÖNYARGI İLE YAKLAŞMADI

Aşının yatırımcısı olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun direktörü Kirill Dmitriyev EClinicalMedicine dergisinde yayınlanan bu yeni araştırmanın sonuçlarına ilişkin, San Marino’nun, Sputnik V aşısını halkına uyguladığı aşılar arasına alması sayesinde, Avrupa’da Kovid-19’u yenip kısıtlamaları kaldıran ilk ülke olduğu hatırlatmasını yaptı.

Dmitriyev, "Siyasi bir önyargı ile yaklaşmamış olması, San Marino’ya, güvenlik ve etkililik bakımından dünyanın en iyi aşılarından biri olduğunu kanıtlamış olan Rus aşısını seçmesinde yardımcı oldu" değerlendirmesini yaptı.