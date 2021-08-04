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Araştırma: Tam aşılı kişilerin corona virüs kapma ihtimali 3 kat daha az

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24 Haziran ile 12 Temmuz arasında 98 binden fazla gönüllü üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, iki doz aşı olan kişilerin aşı olmayanlara göre corona virüse yakalanma olasılığının üç kat daha az olduğu açıklandı.
Araştırma: Tam aşılı kişilerin corona virüs kapma ihtimali 3 kat daha az

İngiltere’de iki doz aşı olmuş kişilerin olmayanlara göre virüse yakalanma olasılıkları üzerine yeni bir araştırma gerçekleştirildi.

24 Haziran ile 12 Temmuz arasında 98 binden fazla gönüllü üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, iki doz aşı olan kişilerin aşı olmayanlara göre corona virüse yakalanma olasılığının üç kat daha az olduğu açıklandı.

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmada, corona virüs aşısı olan kişilerin, olmayanlara göre corona virüse yakalanma oranları araştırıldı.

Imperial College London ve Ipsos MORI tarafından 24 Haziran ile 12 Temmuz arasında 98 binden fazla gönüllü üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, iki doz aşı olan kişilerin aşı olmayanlara göre virüse yakalanma olasılığının üç kat daha az olduğu belirtildi.

PCR testleri üzerinden yapılan analizde ise, iki doz aşı olan kişilerin virüsü başkalarına bulaştırma riskinin de aşısızlardan daha düşük olduğu belirtilirken, iki doz aşı yaptıran kişilerde viral yükün daha düşük olduğunun altı çizildi.

ENFEKTE RİSKİ HALA VAR

React adı verilen çalışmayı yürüten direktör Paul Elliot araştırma sonrasında çıkan sonuçlar ile ilgili, “Bu çalışma iki doz aşının enfekte olmaya karşı iyi bir koruma sağladığına ilişkin eski çalışmaları doğruluyor” derken, “Bununla birlikte hiçbir aşı yüzde 100 etkili olmayacağı için enfekte olma riski hala var. Bu nedenle normalleşmeye girilse de kişisel olarak dikkatli davranmalıyız” diye konuştu.

Daha önce ABD’de yapılan araştırmada, iki doz corona virüs aşısı olmuş kişilerin yeniden enfekte olma riskinin düşük olduğu belirtilmiş, ülkede kullanılan mRNA aşıları Pfizer-BioNTech ve Moderna üzerine yapılan çalışmada, iki doz aşı olmuş kişilerin hastalığa yakalanma riskinin yüzde 91 daha az olduğu tespit edilmişti.

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