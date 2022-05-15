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Araştırma: Tarımda zehirli ürün sayısı üç katına çıktı; AB’den iadelerde rekor

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Türkiye’den Avrupa Birliği’ne (AB) ihraç edilen bazı ürünlerde yoğun miktarda tarım zehrine rastlandı. Bu ürünlerin Türkiye’ye iadesinde rekor seviyeye ulaşıldı.
Araştırma: Tarımda zehirli ürün sayısı üç katına çıktı; AB’den iadelerde rekor
Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’den Merve Kara-Kaşka’nın haberine göre Türkiye’den AB’ye ihraç edilen birçok ürün, tarım zehri kalıntıları nedeniyle AB sınır kapılarında reddedilerek Türkiye’ye iade ediliyor. Araştırmalar, en az 14 üründe tarım zehri kullanıldığını gösterdi.

Son üç yılda üç katına çıktı

Buğday Derneği 2018’de 113, 2019’da 98, 2020’de 194 parti üründe limitin üzerinde tarım zehri tespit edildiğini, 2021’de bu rakamın 372’e yükseldiğini açıkladı. Buna göre zehirli ürün sayısı 2018’den bu yana üç katına çıktı.

En tehlikeli ürünler hangileri?

BBC’nin çalışmasına göre 2021’de Türkiye kaynaklı gıda ve yem ürünlerine ilişkin toplam 563 bildirim yapıldı. En çok bildirim meyve ve sebze kategorilerinden geldi.

Buğday Derneği’ne göre Türkiye’den ihraç edilen ürünlerde en fazla tarım zehrine biber, mandalina, greyfurt, limon, portakal, asma yaprağı, üzüm, kuru incir, nar, baharat ve bitki karışımları, haşhaş tohumu, keçi boynuzu zamkı ve kimyonda rastlandı.

 

Zehirli ürünlere ne oluyor?

AB’nin iade ettiği ürünler, iç pazara sunulan ürünlere dair tüketicilerde endişe yaratıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, iade edilen ürünlerin Türkiye’deki mevzuata aykırı şekilde piyasaya sunulmadığını, imha edildiğini belirtti. Bu açıklama, gıda krizini gündeme getirdi.

‘Sorun yönetmeliklerden değil’

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remiz Suiçmez, düşük maliyet nedeniyle kaçak ve tarihi geçmiş tarım zehri kullanımının yaygın olduğunu söyledi. Suiçmez’e göre uygulamaların ve denetimlerin iyileştirilmesi için bakanlık daha fazla gıda ve ziraat mühendisi istihdam etmeli.

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