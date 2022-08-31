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Araştırma: Telefona uzun süre bakmak kırışıklara neden olabilir

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ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, teknolojik aletlerden gelen mavi ışığın hücrelere zararlı olduğu ve kırışıklıklara neden olabileceği açıklandı.
Araştırma: Telefona uzun süre bakmak kırışıklara neden olabilir

Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, mavi ışığın gözleri yorarak bulanık görmeye ve katarakta yol açabileceği, uykuya dalmayı zorlaştırabileceği vurgulandı.

ABD’de yapılan yeni bir çalışmada, cep telefonuna uzun süre bakmanın kırışıklıklara neden olabileceği açıklandı.

Teknolojik aletlerden yayılan mavi ışığın hücre fonksiyonlarında bozulma ve yaşlanmaya neden olduğu belirtilen araştırmada, bilim insanları 14 gün boyunca meyve sineklerine mavi ışık uyguladı.

Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda, hemen hemen her yetişkinin her gün telefonlar, iş bilgisayarları ve televizyonlar aracılığıyla maruz kaldığı mavi ışığın hücrelere zararlığı olduğu belirtildi.

Araştırmayı yöneten biyolog Dr. Jadwiga Giebultowicz, mavi ışığın "vücudumuzdaki çeşitli hücreler üzerinde zararlı bir etkisi" olabileceği konusunda uyarırken, "Çalışmamız, aşırı mavi ışığa maruz kalmanın önlenmesinin iyi bir yaşlanma karşıtı strateji olabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Önceki araştırmalar, çok fazla ekran süresinin obezite ve zihinsel sağlık sorunları riskini artırdığı konusunda uyarıda bulunmuştu.
Çalışmada ayrıca mavi ışığın gözleri yorarak bulanık görmeye, makula dejenerasyonuna ve katarakta yol açabileceği, sirkadiyen ritmi bozarak uykuya dalmayı zorlaştırabileceği vurgulandı.

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