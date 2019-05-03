  • BIST 93.784
  • Altın 243,973
  • Dolar 5,9644
  • Euro 6,6558
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Araştırma: Toplumun en ‘palavracı’ kesimi zengin erkekler

» »
Yeni bir araştırma toplumun en ‘palavracı’ kesiminin zengin erkekler olduğunu, bu kişilerin hiçbir bilgi sahibi olmadığı konularda bile kendini uzman gibi gösterme eğiliminde olduğunu ortaya koydu.
Araştırma: Toplumun en ‘palavracı’ kesimi zengin erkekler

University College of London’da görev yapan sosyal bilimciler John Jerram ve Nikki Shure ve Avustralya Katolik Üniversitesi’den Phil Parker tarafından yapılan araştırma ‘uzman olmadığı halde uzman gibi davranabilme’ yetkinliğini ve bu yetkinliğin sosyal dokunun hangi noktalarında daha çok ortaya çıktığını ölçtü.

Araştırmanın adı İngilizce’de ‘palavracılar’ anlamına gelen argo kelime ‘bullshitters’ ifadesini de içeriyor: “Palavracılar. Kim bu palavracılar ve hayatları hakkında ne biliyoruz?”

Araştırma sonuçlarına göre ‘kendini uzman gibi gösterme’ yetisi en gelişmiş kesim zengin erkekler. Erkekler, kadınlara göre ve zenginler fakirlere göre bilmediği konularda daha fazla bilgiçlik taslıyor.

Çalışmaya katılan kişilere 16 matematik konusu hakkında kendi bilgisini bir ile beş arasında bir not vererek değerlendirmeleri istenmiş. Yanıtlar “Hiç duymadım” ile “Konuyu iyi biliyorum ve kavramı anlıyorum” arasında değişiyor. Fakat bu 16 konunun üç tanesi araştırmacıların araya bilerek kattığı ‘tamamen kurmaca’ konular. Ve bu kurgulanmış başlıklar hakkında bilgili olduğunu söyleyenler araştırmanın ‘palavracıları’ olarak değerlendiriliyor.

Ağırlıklı olarak İngilizce konuşulan dokuz ülkede on binlerce öğrenciyle yapılan araştırmanın ana bulguları şöyle:

  • Erkekler kadınlardan daha ‘palavracı’
  • Zenginler fakirlerden daha ‘palavracı’
  • Kuzey Amerikalılar dünyanın diğer İngilizce konuşulan ülkelerindeki katılımcılara göre daha ‘palavracı’
  • Dünya ‘palavra’ şampiyonu ise Kanadalılar.

ABD ve Kanadalıların kendini olduğundan daha iyi göstermeye en meyilli uluslar olduğunu, Avrupalılarda ise bu davranışın nispeten daha az gözlemlendiğini ortaya koyan araştırmaya göre en palavracı ülkeler sıralaması şöyle:

-Kanada
-ABD
-Avustralya
-Yeni Zelanda
-Britanya
-İrlanda
-Kuzey İrlanda
-İskoçya

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bülent Ersoy'dan Kerimcan Durmaz'a tepki30 Nisan 2019 Salı 21:15
  • Hindistan Ordusu: Canavarın ayak izini bulduk30 Nisan 2019 Salı 21:00
  • Tesettür mayolu manken kapakta30 Nisan 2019 Salı 20:32
  • Papa’dan kuaförlere nasihat: Dedikodu yapmayın30 Nisan 2019 Salı 20:23
  • 50 yıl içinde Facebook'un ölü kullanıcıların sayısı yaşayanları geçecek''30 Nisan 2019 Salı 20:03
  • Tavuklara Müslüm Gürses dinletti, tavuklar kavgayı bırakıp yumurtlamaya başladı30 Nisan 2019 Salı 19:25
  • Kerimcan Durmaz’dan yeni mastürbasyon videosu açıklaması30 Nisan 2019 Salı 19:12
  • Nesrin Cavadzade'den La Casa de Papel açıklaması30 Nisan 2019 Salı 19:04
  • Norveç: 'Rus Donanması beyaz balinaları askeri amaçlarla eğitiyor'30 Nisan 2019 Salı 18:13
  • Sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti30 Nisan 2019 Salı 09:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti