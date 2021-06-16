Araştırma: Türkiye'yi Avrupa ülkesi görenler artıyor, AB üyeliğine destek artıyor

Araştırmanın saha çalışmaları 29 Nisan-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında Türkiye’nin nüfus yapısını temsil eden 26 ilde, 18 yaş üstü bin kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi.

Dış politikayla ile ilgili haberleri takip etmek için en çok kullanılan kitle iletişim araçlarının başında yüzde 78,1 ile televizyon geliyor. Televizyonu yüzde 72,4 ile sosyal ağlar ve internet haber portalları takip ediyor.

Araştırmanın en önemli sonuçlarından biri, Türkiye’nin çoğunluk nezdinde bir Avrupa ülkesi olarak tanımlanması. Türkiye’yi bir Avrupa ülkesi olarak görenlerin oranı bir yıl içinde yüzde 21,5’ten yüzde 40,6’ya yükselerek neredeyse iki kat arttı. Oranlara parti bazında bakıldığında ise CHP seçmeninin yüzde 43,3’ü AK Parti seçmenininse yüzde 42’si Türkiye’yi Avrupa ülkesi olarak görüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 76,1’i “Mavi Vatan” kavramını, daha önce hiç duymadığını söylüyor. “Mavi Vatan’ın ne olduğunu açıklar mısınız?” sorusuna verilen cevapların yüzde 13.4’ü KKTC, yüzde 4,3’ü deniz yetki alanları, yüzde 4.0’ü ise Akdeniz oldu.

Bu seneki sonuçlara göre cumhurbaşkanın dış politika yapım sürecine etkisi azaldı. “Sizce Türkiye’de dış politikanın yapım sürecine en çok hangi kişiler etkide bulunuyor?” sorusuna Cumhurbaşkanı yanıtını verenlerin sayısı yüzde 69’dan yüzde 59’a düştü. Öte yandan, Mit Başkanı yanıtı ise yüzde 10’dan yüzde 29.9’a yükseldi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmasını destekleyenlerin oranı geçen yıla göre yüzde 12 arttı. Araştırmaya göre AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP seçmenlerinin yarısından fazlası AB üyeliğini destekliyor. Parti bazlı durum değerlendirmesinde dikkat çeken en önemli ayrıntı ise yüzde 74. 4’le en çok İYİ Parti seçmeninin olumlu görüş bildirmesi oldu.

Kamuoyunun yarısından fazlası İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini onaylamıyor. Bu kesim içinde İYİ Parti seçmenleri yüzde 67,4 ile ilk sırada geliyor.

Araştırmaya göre kendini muhafazakâr ve siyasal İslamcı olarak tanımlayanların sayısı azalıyor. Bu oran 2017 yılında yüzde 37,4 iken bu sene yüzde 27’ye düştü.

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