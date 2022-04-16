  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Araştırma: Vegan beslenme köpekler için daha sağlıklı

» »
Köpekler için besleyici vegan diyetlerin geleneksel et temelli beslenme şekillerine göre daha sağlıklı olduğu tespit edildi.
Araştırma: Vegan beslenme köpekler için daha sağlıklı

Independent'in haberine göre, araştırmacılar, geleneksel yöntemlerle beslenen köpeklerin çiğ et yiyen veya vegan beslenen köpeklere göre daha az sağlıklı olduğunu belirledi.

Bulguları PLoS ONE dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, sahipleri tarafından doldurulan anketlerle 2 bin 500'den fazla köpeğin beslenmesi ve sağlığı bir yıl boyunca takip edildi.

Araştırmada, çiğ etle beslenen köpeklerin veterinere götürülme olasılıklarının daha düşük olduğu belirtildi.

Araştırmanın yazarları, "2 bin 536 köpek üzerinde yaptığımız, vegan veya et temelli diyetlerle beslenen köpeklerin sağlık sonuçlarını karşılaştıran araştırmanın, bugüne kadar yayımlanan en büyük çalışma olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Araştırmanın, köpekler için en sağlıklı ve en az tehlikeli diyet seçeneklerinin, beslenme açısından sağlıklı vegan diyetleri olduğunu ortaya çıkardığı bildirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevre Koruma Dairesi Atık Su Şubesi 11 işletmeyi denetledi12 Nisan 2022 Salı 12:27
  • Genç kaplumbağa "Hızır", Kuzey Kıbrıs’tan ayrılarak Türkiye’ye yolculuğa çıktı12 Nisan 2022 Salı 10:43
  • Tropikal kuşlar 40 yıl içinde yüzde 90 oranında azaldı05 Nisan 2022 Salı 21:42
  • Lapta’da Cennetten Bir Köşe… Eşsiz Bir Bahçe Ve Sanat Atölyesi…05 Nisan 2022 Salı 09:13
  • Ay Parçacıkları Satışa Çıkarıldı03 Nisan 2022 Pazar 10:36
  • En Yırtıcı Dinozorlarla İlgili Müthiş Keşif02 Nisan 2022 Cumartesi 13:23
  • Dünyada her yıl 1,3 milyar ton gıda çöp oluyor02 Nisan 2022 Cumartesi 11:45
  • Kancalı misinaya takılan flamingo ölü bulundu31 Mart 2022 Perşembe 10:55
  • Sisam Adası Sabaha Kadar Yandı, Yaralılar Var30 Mart 2022 Çarşamba 19:29
  • Araştırma: Ormanlar, karbon depolamaktan fazlasını yapıyor30 Mart 2022 Çarşamba 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti