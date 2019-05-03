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Araştırma: Viagra benzeri ilacın kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği ortaya çıktı

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İngiltere'de yapılan bir araştırmada cinsel gücü artırıcı bir ilacın kalp krizi riskini azalttığı hatta kalp yetmezliği rahatsızlığını gerilettiği ortaya çıkarıldı.
Araştırma: Viagra benzeri ilacın kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği ortaya çıktı

İngiltere'de yapılan bir araştırmada cinsel gücü artırıcı bir ilacın kalp krizi riskini azalttığı hatta kalp yetmezliği rahatsızlığını gerilettiği ortaya çıkarıldı.

Manchester Üniversitesi'nde koyunlar üzerinde yapılan deneylerde elde edilen sonuçların büyük bir gelişme kabul edildiği, zira son beş senede kalp rahatsızlığı sebebiyle ölen insanların çok rastlanan kanser vakalarından bile fazla olduğu belirtildi.

İngiltere Kalp Vakfı'nın (BHF) desteğiyle yapılan çalışmalarda cinsel gücü artırıcı popüler tablet Viagra'nın muadili Tadalafil adlı ilaç denendi. İlacın koyunlarda görülen kalp rahatsızlıklarını önlemede oldukça etkili olduğu gözlemlendi.

Scientific Reports adlı dergide yayımlanan rapor hakkında konuşan Profesör Doktor Andrew Trafford, hayvanlarda denenen ilacın aynı etkiyi insanlarda da göstermesinin muhtemel olduğunu ifade etti. Doktor Trafford, "Bu buluş İngiltere'de ve tüm dünyada hastalığı ilerlemiş olanlar için önemli bir gelişme. İnsanlara olan etkisi ve epidemiyolojik anlamda sınırlı bilgimiz olsa da Tadalafil kalp rahatsızlıklarını iyileştirmede etkili bir güce sahip." dedi.

İnsan fizyolojisine benzer koyun türlerinde denenen Tadalafil ilacının adrenalin hormonunu dengeleyen fosfodiesteras 5 (PDE5S) adlı bir emzim salgıladığı, vücudun zorlandığı zamanlarda kalbe daha fazla kan pompalaması için yardım ettiği belirtildi.

Cinsel gücü artırdığı bilinen en popüler ilaç olan Viagra, ilk başlarda bilim insanlarının kalp rahatsızlıkları için yaptığı çalışmalarda denenmiş ancak daha sonra farklı bir fonksiyonu keşfedilince piyasaya da farklı amaçlarla sürülmüştü.

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