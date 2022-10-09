Araştırma: Yalnızlık ve depresyon insanları sigara içmekten daha hızlı yaşlandırabiliyor

Araştırmacılara göre mutsuz, depresif veya yalnız hissetmek, yaşlanma sürecini sigara içmekten ve hatta bazı hastalıklardan daha fazla hızlandırabiliyor.

Herkesin doğum tarihine göre bir yaşı yani “kronolojik yaşı” olsa da, aynı zamanda genetik, yaşam tarzı ve diğer faktörlerden etkilenen vücudun işlevlerinin yaşlanmasına dayanan “biyolojik yaş” olarak bilinen bir yaşı da var. Çalışmalar daha önce biyolojik yaş ne kadar yüksekse, çeşitli hastalık riski ve ölüm riskinin o kadar yüksek olduğunu öne sürüyordu.

Ancak şimdi araştırmacılar, psikolojik sağlığın önemini ortaya çıkaran dijital bir yaşlanma modeli oluşturduklarını söylüyorlar.

Araştırmanın ortak yazarı ve Hong Kong'lu Deep Longevity'nin başındaki isim Fedor Galkin, "Bedeniniz ve ruhunuz birbirine bağlı. Ana mesajımız bu" diyor.

Aging-US dergisinde yazan Deep Longevity, Stanford Üniversitesi ve Çin Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları, Çin Sağlık ve Emeklilik Çalışması (CHARLS) kapsamında 2015 yılında 4 bin 846 yetişkinden toplanan verilere dayanarak nasıl bir “yaşlanma saati” oluşturduklarını açıkladılar.