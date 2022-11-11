Araştırma: Yeniden Covid-19'a yakalanmak ölüm riskini artırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, aşı durumuna bakmaksızın ikinci defa Covid-19'a yakalanmanın hastaneye yatış, ciddi sağlık sorunları yaşama ve ölüm riskini önemli ölçüde yükselttiğini ortaya koydu.

St Louis'deki Washington Ünversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen çalışmada ABD Gazi İlişkileri Bakanlığı'ndan 1 Mart 2020 ile 6 Nisan 2022 tarihleri arasında alınan ve çoğunluğu erkeklere ait veriler esas alındı.

Buna göre Covid-19'a iki veya daha fazla kez yakalanan 40 bin 947 kişiye ait veriler, hastalığa bir kez yakalanan 443 bin 588 kişinin ve hiç yakalanmayan 5,3 milyon kişinin verileriyle karşılaştırıldı.

Ölüm riski 2, hastaneye yatış riski 3 kat daha yüksek

Nature Tıp dergisinde yayımlanan çalışma sonuçlarına göre, bir kez hastalananlara kıyasla yeniden Covid-19'a yakalananların ölüm riskinin ikiye, hastaneye yatış riskinin ise üçe katlandığı anlaşıldı.

İki ve daha fazla kez hastalananlarda akciğer, kalp, kan, böbrek, diyabet, ruhsal bozukluklar, kemik, kas ve nörolojik sorunların oluşma riskinin de arttığı görüldü.

Buna göre, Covid-19'a tekrar yakalananlarda akciğer ve kalp sorunlarının gelişme olasılığı üç kat, nörolojik sorunların ihtimali ise yüzde 60 arttı.

Araştırmacılar riskin özellikle tekrar hastalanmanın bir ay sonrasında yüksek olduğuna, ancak altı ay sonrasında da hala belirgin kaldığına dikkat çekti.

Aşı durumu fark etmiyor

Çalışmanın başyazarı Dr. Ziyad Al-Aly yeniden Covid-19'a yakalanmanın akut ve uzun Covid riskini arttırdığını belirterek aşı durumunun sonucu etkilemediği uyarısında bulundu. Çalışmaya göre aşılılar, takviye aşılılar ve aşısızlar da aynı riski taşıyor.

Çifte bağışıklığın da durumu değiştirmediğini vurgulayan Dr. Al-Aly, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada hem Covid-19'a yakalanan, hem de aşılı olanların yeniden hastalığa yakalanmanın sebep olduğu ters etkilere yatkın olabileceğini belirtti.

Çalışma, genel nüfusu yansıtmıyor

Ancak araştırmaya dahil olmayan uzmanlar, gazilerden oluşan çalışma demografisinin genel nüfusu yansıtmadığına dikkat çekti.

Gaziler grubunun genellikle yaşlı, hasta ve erkeklerden oluşan bir grup olduğunu belirten New York'taki Well Corner Tıp Koleji'nden Prof. John Moore bu grubun daha fazla sağlık sorunu yaşama olasılığı olduğuna işaret etti.