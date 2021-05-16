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Araştırma: Zoom yaşlılara hava yastığı etkisi yarattı

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Geleneksel yöntemlerin yanısıra online olarak da haberleşen yaşlıların anısal (epizodik) belleğinin daha az zayıfladığı görüldü.
Araştırma: Zoom yaşlılara hava yastığı etkisi yarattı

Geleneksel yöntemlerin yanısıra online olarak da haberleşen yaşlıların anısal (epizodik) belleğinin daha az zayıfladığı görüldü.

Salgınla birlikte teknolojiyle arası genelde iyi olmayan belli bir yaş üstü kesim de bilgisayar ve akıllı telefonların ‘ustası‘ oldu. İnternet üzerinden torunlarıyla görüşüp yakınlarıyla sosyalleşmenin yaşlı kişiler için bir avantajı da ortaya çıktı. Bunun yalnız hissetmeyi önlediği ve demansın önüne geçmeye yardımcı olduğu belirtildi.

Britanyalı bilim insanlarının araştırmasına göre yüz yüze veya telefonda yapılan geleneksel sosyal etkileşimlerin yanı sıra online iletişimi de kullanan yaşlıların anısal belleğinin daha az zayıfladığı görüldü.

Anısal bellek günlük yaşanan anlamlı olayların toplamını ifade ediyor. Bir başka deyişle belirli zaman ve mekanda yaşanan geçmiş kişisel deneyimlerin toplamı.

Anısal belleğin kötüleşmesi başlıca demans işaretlerinden biri.

West London ve Manchester üniversiteleri 50-90 yaş aralığında 11 bin 418 kişinin iletişim alışkanlığını inceledi.

The Journals of Gerontology’de yayınlanan ve 15 senelik gözleme dayanan araştırmaya göre iletişim için yalnızca geleneksel yöntemleri kullananların, sosyal aktivitelerini online yöntemlerle de zenginleştirenlere göre daha keskin bellek zayıflaması yaşadığı görüldü.

İletişim metotları ne kadar çeşitliyse bilişsel fonksiyona faydasının da o kadar fazla olduğu belirlendi.

Araştırmayı yürüten West London Üniversitesi Yaşlanma ve Hafıza Enstitüsü’nden Snorri Rafnsson birden çok faktörün etkili olduğunu belirterek şunları söyledi: “Online teknolojiyi kullanmayı öğrenmek ve bununla meşgul olmak direkt olarak bellek fonksiyonunu aktif tutmaya yarayan bilişsel simülasyonu yaratabilir. Buna ek olarak çeşitli kanallardan iletişim kurmak sosyal destek ve etkileşim sağlayarak beyne faydalı olur.”

Rafnsson, kapanma sırasında yapılan bütün bu Zoom görüşmelerinin ileri yaştaki insanları demansa karşı koruyan bir hava yastığı etkisi yarattığını sonucuna varılabileceğini belirtti.

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