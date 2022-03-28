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Araştırmacılar Açıkladı… Covid-19 Diyabet Riskini Artırıyor mu

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Almanya ve ABD'de yapılan yeni araştırmalar, Covid-19 hastalığını artan diyabet tanılarıyla ilişkilendiriyor.
Araştırmacılar Açıkladı… Covid-19 Diyabet Riskini Artırıyor mu

Pandemiden iki yıl sonra, bilim insanları ve doktorlar dikkatlerini, Covid-19 hastalığının “Uzun Covid” olarak adlandırılan uzun vadeli sonuçlarına kaydırıyorlar. Son araştırmalar ise, olası “Uzun Covid” sonuçları listesine diyabeti de ekliyor.

Uzmanlar, diyabetli kişilerin Covid-19 hastalığında riskli grupta olduklarını kabul etmişlerdi, ancak şimdi kalıcı hastalıklarla corona virüsü arasında yeni bir bağ daha kuruluyor. Buna göre Covid-19 hastalığı, diyabet için daha yüksek bir riske yol açabilir.

Bu ay yayınlanan bir çalışmada, Almanya’da Covid-19’u hafif geçiren 35.865 kişi incelendi ve bu kişilerin hastalığı hiç geçirmemiş kişilere kıyasla, tip 2 diyabet teşhisi konma olasılıklarının %28 daha fazla olduğu bulundu.

HASTALIK ŞİDDETLİYSE DİYABET RİSKİ DE ARTIYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nde benzer şekilde yapılan bir araştırma da, Covid-19’dan iyileşen kişilerde diyabet insidansının arttığını buldu. The Lancet dergisinde yayımlanan ve 180 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, hastalıktan bir yıl sonra diyabet riskinde %40’lık bir artış vardı. Araştırmacılar, Covid-19 ile enfekte olan her 100 kişiden yaklaşık 2’sinin yeni bir diyabet tanısı alacağını tahmin ediyor.

Üstelik araştırmacılar corona virüsü enfeksiyonu ne kadar şiddetliyse, diyabet riskinin o kadar yüksek olacağını söylüyorlar. Yoğun bakımda tedavi gören kişilerde diyabet riski %276 artarken bu artışın nedeninin bazı hastaların hastane ortamında aldıkları ve kan şekeri düzeylerini de artırabilen steroidlerle ilgili olabileceği belirtiliyor.

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