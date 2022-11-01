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Araştırmacılar küfür etmenin faydalı olduğunu açıkladı

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Yeni yapılan bir araştırma, insanları güldürmek, acıyla, öfkeyle başa çıkmaya yardımcı olmak ve neşeyi ifade etmek için küfretmenin faydalı olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırmacılar küfür etmenin faydalı olduğunu açıkladı

İngiltere ve İsveç’ten araştırmacılar, küfürlü sözlerin aslında ilişkilerimiz üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini ortaya koyarken küfrün artık kaba veya düşük zeka işareti olarak görülmediğini iddia ettiler.

Keele, Ulster ve Westminster üniversiteleri tarafından yürütülen araştırmaya göre, küfürler dayanışma veya neşe ifade etmek için kullanıldığında, acıyı azaltmak, insanları güldürmek ve hatta öfkeyle başa çıkmak için güçlü bir araç olabilir.

Bununla birlikte, çalışma, bazı durumlarda kelimelerin hala “saldırgan, uygunsuz ve sakıncalı” olarak görülebileceğini ve insanların küfür ettikleri kişilere hala dikkat etmeleri gerektiğine de işaret etti.

100’DEN FAZLA MAKALE İNCELENDİ

Daily Mail’in haberine göre araştırmacılar, küfür üzerine 100’den fazla makale inceledi ve kaba kelimelerin “diğer dil biçimlerinden inkar edilemez derecede farklı ve daha güçlü” olduğunu keşfettiler.

“Gündelik küfür”ün temel olumlu yönleri arasında korku, sevinç, öfke ve heyecan gibi duyguların yanı sıra mizah ve dayanışma gibi duyguların ifade edilmesine yardımcı olmak yer aldı.

Araştırmacılar, “Küfür, ciddi bir araştırma konusu olarak uzun süredir göz ardı edildi, çünkü bunun sadece bir saldırganlık, zayıf dil yeterliliği ve hatta düşük zeka belirtisi olduğu varsayıldı.”

“Artık bu görüşe meydan okuyan, bizi küfrün doğasını ve gücünü yeniden düşünmeye sevk eden oldukça fazla kanıta sahibiz” açıklamasında bulundular.

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