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Araştırmacılar küresel ısınma için alarm veriyor: Deniz yaşamı tehlikede

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Yeni bir araştırma, yaklaşık 250 milyon yıl önce meydana gelen deniz yaşamındaki büyük ölümü anımsatan günümüzdeki artan ısı ve oksijen kaybı konusunda uyarıyor.
Araştırmacılar küresel ısınma için alarm veriyor: Deniz yaşamı tehlikede

Küresel ısınmaya karşı önlemler alınmaya devam edilirken, çalışmalarla da dünya ekosistemi üzerindeki olası etkileri araştırılıyor. Yeni bir çalışmaya göre de iklim değişikliği, okyanus ekosistemi üzerinde derin bir etkiye neden oluyor.

Oksijenden tamamen yoksun okyanus sularının hacmi 1960’lardan bu yana dört katına çıktı. Bu durum da istiridye, midye ve karides gibi suda yaşayan canlıların, deniz suyunun asitlenmesinden dolayı uygun şekilde kabuk oluşturamamalarına neden oluyor.

250 MİLYON YIL ÖNCEKİ FELAKETE BENZİYOR

Science dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre tüm bunlar, gezegenin Dünya’nın geçmişte karşı karşıya kaldığı kitlesel yok oluşa benzer durumlar yaşayabileceğine işaret ediyor. Araştırmacılar, yükselen ısı ve oksijen kaybının, yaklaşık 250 milyon yıl önce Permiyen döneminin sonunda meydana gelen kitlesel yok olma olayını hatırlattığını söyledi. Büyük ölüm olarak bilinen bu afet, gezegendeki deniz hayvanlarının yüzde 96’sının ölümüne neden olmuştu.

Araştırmaya göre, dünya kontrolsüz bir şekilde gezegeni ısıtan gazlar yaymaya ve bu yüzyılın sonuna kadar 4 dereceden fazla ısınmaya devam edip yıkıcı tükenme seviyelerine ulaşılabilir. Ancak daha iyi senaryolarda bile, deniz yaşamının önemli bir bölümü kaybedilebilir.

İklim değişikliği tehdidi, aşırı avlanma ve kirlilik gibi su yaşamının karşılaştığı diğer büyük tehlikeleri artırıyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği verilerine dayanan çalışmada, deniz türlerinin yüzde 10 ila yüzde 15’i bu çeşitli tehditler nedeniyle halihazırda yok olma riskiyle karşı karşıya.

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