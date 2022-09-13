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Araştırmacılar renk körlerine özel gözlük geliştirdiler

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Abu Dabi'deki Khalifa Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, renk körlerinin dünyayı renkli görmelerini sağlayan çok özel bir gözlük seti yaptılar.
Araştırmacılar renk körlerine özel gözlük geliştirdiler

İlk olarak Advanced Engineering Materials’da yayınlanan çalışma renk körlerinin yaşadığı sorunu gidermeyi amaçlıyor.

Khalifa Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, kullanıcının gördüğü şeye göre tonları ayarlayabilen bir lens seti geliştirerek gözlüklere uyarladı.

Araştırma ekibi, lensleri oluşturmak için üç farklı boya konsantrasyonu kullandı. Ekip, gözlüklerinin farklı tonları filtrelemede daha seçici olduğunu buldu.

Çok çeşitli renk körlüğü olsa da en yaygın olanı, kırmızı ve yeşil renklerinin ayırt edilememesi. Gözlükler, gözün gördüğü gibi rengi filtrelemeye ve dağıtmaya yardımcı olarak beynin tonları ayırt etmek için daha iyi sinyaller göndermesini sağlıyor.

3D baskının özelleştirilebilir doğası sayesinde, projede çalışan Dr Haider Butt, gözlüklerin herkesin yüz şekline ve renk körlüğü derecesine göre uyarlanabileceğini ve özelleştirilebileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte, 3D baskı mürekkebi zehirli olabileceğinden, dayanıklılıklarını test etmek için gözlükler bir hafta boyunca suda bekletildi. Ekip daha sonra boyalarda herhangi bir sızıntı olmadığını tespit ederek kalıcılığını kanıtladı.

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