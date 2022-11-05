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Araştırmacılar uyardı: Bebek ürünlerinde toksik kimyasallar bulundu

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Yeni bir çalışmada kanser ve otizm gibi sorunlara neden olan toksik maddeler inceleme altına alındı.
Araştırmacılar uyardı: Bebek ürünlerinde toksik kimyasallar bulundu

Son yıllarda yapılan araştırmalar, ebeveynleri ve uzmanları çocukların sağlığı konusunda endişelendiriyor. Son olarak yapılan yeni bir araştırma da toksik kimyasalların bebek oyuncaklarından kıyafetlerine hemen hemen pek çok eşyada kullanıldığını ortaya çıkardı.

Washington DC merkezli Çevresel Çalışma Grubu (EWG) tarafından yaptırılan laboratuvar testleri; bebek oyuncaklarında, giysilerinde, önlüklerinde ve yatak takımlarında perfloroalkil ve polifloroalkil (PFAS) maddeler buldu.

PFAS; suya, lekelere ve ısıya karşı dayanıklı oldukları için giysilerde ve diğer ev eşyalarında yaygın olarak kullanılan bir bileşen. Ancak bilim insanları, bazen toz olarak aşınabilecekleri ve daha sonra solunabilecekleri konusunda uyarıyor. Ayrıca dayanıklı oldukları için de uzun süre çevrede kalabiliyorlar. Kimyasallar kanser, otizm ve kısır riskinin artmasıyla bağlantılı görülüyor.

TEST EDİLEN HER ÇOCUK ÜRÜNÜNDE TESPİT EDİLDİ

EWG, ürünler üzerinde bir dizi bağımsız laboratuvar testi yaptırdı. Araştırma, ilk olarak diş çürümesine, osteoporoza ve böbreklere, kemiklere, sinirlere ve kaslara zarar verebilecek plastik yapımında kullanılan kimyasal bir element olan florin seviyelerine baktı. Ardından da PFAS için en yüksek flor seviyelerine sahip 10 ürünü test etti.

Sealy ve Graco yatak takımları, Bumkins ve Hudson tarafından üretilen önlükler, UGG çizmeler, Columbia ceketi ve Carters tarafından yapılan pijamalar ve yine Bumkin tarafından yapılan bir atıştırmalık çantası dahil olmak üzere 10 ürünün tümünün çocuk ürünü olması dikkat çekti.

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

EWG’de analist olarak görev alan çalışma yazarlarından Sydney Evans, DailyMail.com’a; bu maddelerden kaynaklanan risklerin çok ağır sonuçları olduğunu söyledi. Evans, bu ürünlerdeki yüksek PFAS seviyelerinin, solunabilen veya yutulabilen toz parçacıkları yoluyla yayılarak evdeki genel maruziyeti artırdığını açıkladı. Evans, özellikle çocukların risk altında olduğu konusunda uyarıyor.

Evans, bu zararlı kimyasalın tamamen sentetik olduğunu ve neredeyse her düzeyde maruz kalmanın ne kadar küçük olursa olsun bir miktar risk taşıdığını açıklıyor.

Araştırmadan sonra birçok eyalet, giyim ve yatak takımları dahil olmak üzere ürünlerde bu toksik maddelerin kullanımını yasaklamak için harekete geçti.

 

KANSER RİSKİ TAŞIYOR

Araştırmacılar, daha doğar doğmaz ve hatta anne karnında bu maddelere maruz kalmaya başlamanın çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerini, büyüdükçe de davranışlarını etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Aynı zamanda bu maddelere uzun süre maruz kalmanın yetişkinlik döneminde de böbrek, testis, yumurtalık, prostat, tiroid ve kemik iliği kanseri riski altında bırakabileceğine dikkat çekiyorlar.

Oyuncaklardaki PFAS kimyasalları için yasal bir sınırlama yok, sadece içme suyundaki miktarlarıyla ilgili kurallar bulunuyor. Hatta Çevre Koruma Ajansı (EPA), temmuz ayında yayınladığı kılavuzda, içme suyundaki PFAS seviyelerinin trilyonda 0,004 parçayı (ppt) geçmemesi gerektiğini tavsiye etti.

Geçen yıl da Texas Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, anne karnında PFAS’a maruz kalan çocukların otizm geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuştu.

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