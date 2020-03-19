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Araştırmacılara göre, koronavirüsten korunacak en güvenli yer, Uluslararası Uzay İstasyonu

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Araştırmacılara göre, koronavirüsten korunacak en güvenli yer, Uluslararası Uzay İstasyonu
Araştırmacılara göre, koronavirüsten korunacak en güvenli yer, Uluslararası Uzay İstasyonu

Dünya genelinde onlarca ülkede hızla yayılan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün ulaşamadığı tek yer Uluslararası Uzay İstasyonu.

Araştırmacılara göre, koronavirüs salgını sırasında en güvenli yer de, dünyaya yüzlerce kilometre uzaklıktaki yörüngede duran Uluslararası Uzay İstasyonu.

Colorado Üniversitesi BioServe Space Technologies bölümünde araştırmacı Luis Zea, yaptığı açıklamada, olası bir salgının gerçekleşmesini önlemek için uyguladıkları kontrolleri anlattı.

Zea, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda herhangi bir misyona başlamadan önce mürettebat, olası semptomlar (belirtiler) için karantinaya alınır, gözlemlenir ve testlerden geçirilir. Bu da mükemmel bir filtre görevi görür" dedi.

Yine Zea'ya göre, olası bir salgın sırasında en güvenilir yerlerden biri muhtemelen Uluslararası Uzay İstasyonu.

Araştırmacıya göre koronavirüs, herhangi bir yüzeyde kısa süre hayatta kalabiliyor. Enfekte bir kişi, karantina döneminde taramadan geçirilir ve tanı konulur/teşhis edilir. Astronotlar da misyona gönderilmeden önce karantina sürecinden geçiriliyor.

'Tüm mürettebat fırlatmadan önce iki hafta karantinada kalmak zorunda'

Benzer tedbirler NASA tarafından da uygulanıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı, uzaya gönderdiği tüm astronotların karantina döneminden geçirildiğini belirtiyor.

Uzay Ajansı Sözcüsü Courtney Beasley, Newsweek'e verdiği demeçte, "NASA, mürettebatın soğuk algınlığı veya grip gibi hastalıkları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımasını önlemek için net adımlar atıyor" ifadesini kullandı.

"Tüm mürettebatımız, fırlatmadan önce iki hafta karantinada kalmak zorunda" diyen Beasley, "Bu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştıklarında hasta olmamalarını veya bir hastalığı inkübe etmelerini sağlar. Bu, 'sağlık stabilizasyonu' olarak adlandırılır. Mürettebatın sağlığını korumanın önemli parçası." diye konuştu.

Ancak koruyucu önlemler burada bitmiyor.

Beasley'e göre, Uluslararası Uzay İstasyonu Programında hastalığa neden olan patojenlerin kargo misyonları yoluyla istasyona taşınmasını önlemek için de "çok etkili" süreçler mevcut.

Luis Zea, "Temizlik ve sterilizasyon birbiriyle ilişkili ancak aynı şey değil." ifadelerini kullanıyor.

Zea, konuşmasını şöyle sürdürüyor, "Koronavirüs bağlamında, şu aşamada Uluslararası Uzay İstasyonu'nun en güvenilir yerlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yüzeylerde sadece kısa süre hayatta kalabilmesi ve enfekte olmuş bir kişinin, yani astronotların fırlatmadan önce geçirdiği karantina döneminde taranması ve teşhis edilmesi gerçeğinden kaynaklanmaktadır" sözleriyle herkesi iki haftalık karantina dönemine uymaya çağırdı.

NASA, iki görevlide Covid-19 çıkması üzerine "evden çalışma" sistemine geçti

Öte yandan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2 görevlide Covid-19 tespit edilmesi üzerine uzaktan çalışma (evden çalışma) sistemine geçtiğini duyurdu.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın sözleşmeli personeli dahil tüm çalışanlarının bir sonraki talimata kadar evden çalışması kararı alındığını bildirdi.

Ajansın California ve Alabama'daki Ames Araştırma ve Marshall Uzay Uçuş merkezlerinde görevli 2 çalışanda Covid-19'a rastlanmıştı.

ABD'de koronavirüs salgınında şu ana kadar 155 kişi hayatını kaybetti, 9 binden fazla vaka görüldü.

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