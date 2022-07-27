Araştırmacılardan ters köşe… Bilgisayar oyunu oynamak kötü bir şey olmayabilir

Yeni yapılan bir araştırma, şimdiye kadar bilinenleri ters yüz edebilir. İngiliz araştırmacılar, bilgisayar oyunları oynayarak zaman geçirmenin ruh hali üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını iddia ettiler.

Bilgisayar karşısında saatlerce vakit geçirmenin ve sürekli oyun oynamanın hem fiziksel hem de psikolojik sağlığa olan olumsuz etkisi yıllardır anlatılsa da, yeni bir araştırma bunun tersini iddia ediyor.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaklaşık 39.000 yetişkin oyuncuyu izledi ve video oyunları oynamak için harcanan saatlerin duygusal refah ile bağlantılı olduğuna dair “çok az kanıt buldu.”

Times’ta yer alan habere göre, çalışmayı denetleyen Oxford İnternet Enstitüsü’nden psikolog Profesör Andrew Przybylski, insanların oyun oynama motivasyonlarının çok daha önemli olduğunu söyledi. Oynamak istediğini hisseden ve deneyimin eğlenceli olduğunu düşünenler için oyun, duygudaki olumlu değişikliklerle bağlantılıydı.

ZİHİNSEL SAĞLIĞA DAİR OLUMSUZ BİR KANIT YOK

Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan çalışmada, oyuncular altı hafta boyunca takip edildi ve çeşitli olumlu ve olumsuz duyguları ne sıklıkta ve ne kadar güçlü deneyimledikleri sorularak zihinsel sağlıkları farklı zamanlarda değerlendirildi.

Przybylski, “Oyunlar genellikle inandığımızın yarısı kadar kötü ya da yarısı kadar iyi olsaydı, verilerde gerçekten çok daha fazla hareket görürdük. Çalışmamız, insanların bu oyunları ne kadar süre oynadığını güvenilir bir şekilde ölçüyor, bu veriler geçmişte erişilebilir değildi.”

“Çalışmamız, oyun oynama ve refah arasında çok az veya hiç bağlantı kanıtı bulamıyor, ancak politikayı bilgilendirmek ve ebeveynlere ve tıp uzmanlarına tavsiyeleri şekillendirmek için gereken daha derin anlayışı geliştirmek için çok daha fazla platformdan çok daha fazla oyuncu verisine ihtiyacımız olduğunu biliyoruz” dedi.