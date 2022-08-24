  • BIST 3.060,30
  • Altın 1022.233
  • Dolar 18.1434
  • Euro 18.0777
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Araştırmalar ortaya koydu… Haftada iki kez seks, sağlık için çok önemli

» »
Yapılan son araştırmalara göre, aktif bir cinsel yaşam; sağlığınızı iyileştirmek için beslenmenize dikkat etmek, alkol alımını azaltmak ve sigarayı bırakmak kadar önemli olabilir.
Araştırmalar ortaya koydu… Haftada iki kez seks, sağlık için çok önemli

İngiltere’deki Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’nda yapılan bir araştırmaya göre, düzenli olarak seks yapmak, kalp hastalığı ve inkontinans riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Daily Mail’de yer alan habere göre, geçen yıl Fertility and Sterility dergisinde yayınlanan başka bir araştırma da, ayda en az üç cinsel aktivitenin daha hafif bir Covid-19 enfeksiyonu geçirebilmekle bağlantılı olduğunu gösterdi.

Bunu, Psikolojik Raporlar dergisinde yer alan 2004 tarihli başka bir araştırma takip etti. Bu araştırmaya göre de, haftada bir veya iki kez cinsel ilişkiye girmek, kişiyi enfeksiyona karşı koruyor ve antikor düzeyini artırıyor.

shutterstock_659620984-1-660x440.jpg

YOKLUĞU MENOPOZU TETİKLEYEBİLİR

Geçen yıl Ear, Nose & Throat dergisinde çıkan bir habere göre, bir başka araştırma, orgazmın, tıkalı bir burnu, bir burun spreyi kadar etkili bir şekilde temizleyebileceğini öne sürdü. Vücut sıcaklığındaki artışla beraber gevşeyen mukusun kolayca çıkabileceği aktarıldı.

University College London’da yapılan araştırma da, en az ayda bir cinsel aktivitede bulunan kadınların, cinsel olarak aktif olmayanlara göre daha geç menopoza girdiğini buldu.

Araştırmacılar, cinsel aktivite tespit edilmediğinde vücudun yumurtlamayı azaltarak menopozu tetiklediğini öne sürüyorlar.

Cinsellik, ruh sağlığına da iyi gelebilir. Ocak ayında Cinsel Tıp Dergisi’nde yapılan bir araştırma, karantina sırasında cinsel ilişkisi olan kişilerin, yaşamayanlara göre yüzde 34 daha az depresyon yaşadığını buldu.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertesi gün hapı nedir?13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:21
  • Uzmanı açıkladı: Corona virüsü nedeniyle libido eksikliği yaşayanlar bu yiyeceklere yönelebilir11 Ağustos 2022 Perşembe 23:15
  • Bilim insanlarından elektronik sigara içenlere uyarı: İktidarsızlık sebebi10 Ağustos 2022 Çarşamba 23:40
  • Uzmanlar belirtiyor! Orgazm olmak için en uygun pozisyon05 Ağustos 2022 Cuma 23:35
  • Kadınlar da Yumurta Dondurma İşlemine Dikkat!04 Ağustos 2022 Perşembe 07:48
  • Cinsel yolla bulaşıyor02 Ağustos 2022 Salı 23:58
  • Uzmanlardan maymun çiçeği uyarısı: ‘Cinsel partner sayısını azaltın’28 Temmuz 2022 Perşembe 22:01
  • Hamilelik Öncesi Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat!26 Temmuz 2022 Salı 09:35
  • Astronotlar uyarıldı: Uzayda mastürbasyon yapmayın24 Temmuz 2022 Pazar 22:51
  • Hamile kalmada erkeğin yaşının da önemi varmış24 Temmuz 2022 Pazar 17:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti