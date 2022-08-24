Araştırmalar ortaya koydu… Haftada iki kez seks, sağlık için çok önemli

Yapılan son araştırmalara göre, aktif bir cinsel yaşam; sağlığınızı iyileştirmek için beslenmenize dikkat etmek, alkol alımını azaltmak ve sigarayı bırakmak kadar önemli olabilir.

İngiltere’deki Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’nda yapılan bir araştırmaya göre, düzenli olarak seks yapmak, kalp hastalığı ve inkontinans riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Daily Mail’de yer alan habere göre, geçen yıl Fertility and Sterility dergisinde yayınlanan başka bir araştırma da, ayda en az üç cinsel aktivitenin daha hafif bir Covid-19 enfeksiyonu geçirebilmekle bağlantılı olduğunu gösterdi.

Bunu, Psikolojik Raporlar dergisinde yer alan 2004 tarihli başka bir araştırma takip etti. Bu araştırmaya göre de, haftada bir veya iki kez cinsel ilişkiye girmek, kişiyi enfeksiyona karşı koruyor ve antikor düzeyini artırıyor.

YOKLUĞU MENOPOZU TETİKLEYEBİLİR

Geçen yıl Ear, Nose & Throat dergisinde çıkan bir habere göre, bir başka araştırma, orgazmın, tıkalı bir burnu, bir burun spreyi kadar etkili bir şekilde temizleyebileceğini öne sürdü. Vücut sıcaklığındaki artışla beraber gevşeyen mukusun kolayca çıkabileceği aktarıldı.

University College London’da yapılan araştırma da, en az ayda bir cinsel aktivitede bulunan kadınların, cinsel olarak aktif olmayanlara göre daha geç menopoza girdiğini buldu.

Araştırmacılar, cinsel aktivite tespit edilmediğinde vücudun yumurtlamayı azaltarak menopozu tetiklediğini öne sürüyorlar.

Cinsellik, ruh sağlığına da iyi gelebilir. Ocak ayında Cinsel Tıp Dergisi’nde yapılan bir araştırma, karantina sırasında cinsel ilişkisi olan kişilerin, yaşamayanlara göre yüzde 34 daha az depresyon yaşadığını buldu.