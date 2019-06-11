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Araştırmalara göre günde iki yumurta yiyenin vücudunda olanlar

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Yumurta hakkındaki görüşünüz ne olursa olsun, yüzleşelim, muhtemelen buzdolabınızda bir paket var.
Araştırmalara göre günde iki yumurta yiyenin vücudunda olanlar

Benim için her sabah yumurta yemek, güne başlamak için iyi bir yoldur. Sadece lezzetli olduğu için değil, bunun yanında bir takım avantajlar sağladıkları için de. Yine de ben bile ne kadar faydalı olabileceklerini tam olarak bilmiyordum.

Bu makaledeki bilgileri okuduktan sonra, yumurta tüketimimi her gün en az iki taneye çıkardım.

Yumurta ne içerir

Yumurtalar A, D ve E vitaminlerinin yanı sıra B12, riboflavin ve folat içerir. Bunun üzerine iyot, demir, kalsiyum, çinko ve selenyum gibi mineraller bulacaksınız.

Yumurtalar ve kolesterol

Kolesterol içerdikleri için yumurtaların sizin için kötü olduğunu duymuş olabilirsiniz?

Yanlış. Yumurtalarda kesinlikle kolesterol var, ama kandaki kolesterolün eklendiğinde sizi kötü etkilemez. İsveç’teki Aftonbladet’in diyet uzmanı Jennie Nyenvik’in yumurtalardaki kolesterol konusunda endişelenilmemesi gerektiğini söylüyor.

1. Yumurta ile kilo verin

Araştırmalar , protein bakımından zengin bir kahvaltının aslında kilo vermenize yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Araştırmalara göre , kahvaltıda düzenli olarak yumurta tüketmek ve düşük kalorili bir diyet uygulayarak hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz.

Aynı zamanda yumurta sizi daha uzun süre tok hissettireceği için kalori alımınızı da engeller.

2. Yumurtalar bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Çoğu insanın kış aylarından yeni çıktığı göz önüne alındığında – son birkaç haftadır hapşırıyor ve öksürüyor olabilirsiniz – şu an yumurtaların bağışıklık sisteminizi destekleyebileceğini söylemenin tam zamanı.

Araştırmalar, günde sadece iki yumurtanın enfeksiyonlardan, virüslerden ve genel hastalıklardan korunmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Bir yumurta, önerilen günlük selenyum alımının% 22’sini içerir; Bağışıklık sistemini güçlendirmek için iyi bilinen bir elementtir.

3. Daha iyi hafıza

Amino asit kolinini hiç duydun mu? Küçük şeyleri günden güne hatırlamamıza yardımcı olan sinir sinyallerini etkiler – örneğin, anahtarlarınızı veya cüzdanınızı bıraktığınız yeri hatırlamanızı sağlar.

4. Gözlerin için bir mucize

Lutein, gözlerinizin net ve keskin görmeyi sürdürmesine yardımcı olur. Yeni araştırmalar tavuk yumurtasının lutein bakımından zengin olduğunu ve insanlar için çok faydalı olduğunu göstermiştir.

Luten gözleriniz tarafından doğal olarak üretilir ve retinanın hasar görmesini önler.

5. Depresyonun önlenmesi

D vitamini kışın elde etmek zor olabilir. Ancak, yumurta aslında onu elde etmenize yardımcı olabilir . D vitamini, elbette, dişlerimizin PH dengesine ve genel olarak kemiklerimizin gücüne karşı son derece faydalıdır.

D vitamini ayrıca depresyonu önlemede yardımcı olabilir!

6. İskeletin güçlendirilmesi

Yumurta yediğinizde iskeletinizi güçlendirmek ve osteoporozu önlemek için önemli olan kalsiyum elde edersiniz.

7. Kan için iyi

Yumurtalar, yeni kırmızı kan hücrelerinin oluşması için gerekli bir B vitamini türü olan bol miktarda folat içerir.

Folat eksikliği olan kişiler anemi riski altında olabilir. Folat ayrıca, rahim içinde düzgün gelişen fetüsler söz konusu olduğunda da önemlidir. Dışarıdaki anneler için bilmek güzel.

8. Cilt, saç ve tırnakları korur

Diğer özelliklerin bolluğu içinde, yumurtalar ayrıca bol miktarda B vitamini ve omega 3 yağ asidi içerir. Bunlar sağlıklı cilt, saç ve tırnakları tutmanıza yardımcı olur.

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