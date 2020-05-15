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Araştırmaya göre erkekler maske takmaya daha az meyilli: 'Havalı değil, zayıflık göstergesi, utanç verici'

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Araştırmaya göre erkekler maske takmaya daha az meyilli: 'Havalı değil, zayıflık göstergesi, utanç verici'
Araştırmaya göre erkekler maske takmaya daha az meyilli: 'Havalı değil, zayıflık göstergesi, utanç verici'

Salgının yayılma hızının düşmesiyle beraber pek çok ülkede gevşeme adımları atılırken, yapılan bir araştırma erkeklerin kadınlara oranla maskelerini daha çabuk terk etmeye meyilli olduğunu ortaya koydu. Buna göre erkekler maske takmayı ‘zayıflık göstergesi’ olarak görüyor, ‘havalı’ bulmuyor ve ‘utanç verici’ diye niteliyor.

Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilendiğine dair veriler konuşulurken, bunu ‘destekleyen’ bir araştırma İngiltere’nin Middlesex Üniversitesi ile ABD’nin Berkeley kentindeki Matematiksel Bilimler Araştırma Enstitüsü’nden geldi.

Araştırmaya göre erkekler maske takma zorunluluğuna kadınlar kadar uymuyor. Aksine söyleyen veriler olmasına karşı erkekler, salgının kendilerini ciddi bir şekilde etkileyeceğine de inanmıyor. Maske taktıklarında ise olumsuz duygular geliştirmeye kadınlara oranla daha fazla meyilli oluyorlar.

Araştırmayı kaleme alan Valerio Capraro ve Helene Barcelo“Erkekler kadınlara göre maskeyi utanç verici, zayıflık göstergesi, damga gibi görüyor ve havalı bulmuyor. Cinsiyet farklılıklarından kaynaklanan eğilimler maske takma konusunda da kendini belli ediyor” dedi.

Bulguların ‘ironik’ olduğunu söyleyen Capraro ve Barcelo, salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan Çin, İtalya, İspanya ve ABD’de erkekler arasındaki ölüm oranlarının kadınlara göre daha yüksek olduğunu hatırlattı.

Araştırma, Amazon'un kullanıcılarına sunduğu bir soru-cevap platformu olan Amazon Mechanical Turk’te 2 bin 459 kişinin katılımıyla yapıldı. Katılımcıların yüzde 51’ini erkekler oluşturdu.

Uzmanlar salgından korunmak için maske takmanın önemine işaret etse de daha önce de Gallup/Knight Foundation tarafından yapılan bir araştırma da benzer sonuçları ortaya koymuştu. Buna göre her zaman maske taktığını söyleyen kadınların oranı yüzde 44 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 29’da kalmıştı.

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