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Araştırmaya göre: Erkekler sevgilileri yerine arkadaşlarıyla daha mutlu!

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Men and Masculinities dergisinde yayınlanan bir araştırmada, 21. yüzyılda erkeklerin arasındaki kankalık ilişkisi ve romantik partnerleri ile olan ilişki arasında bir karşılaştırma yapıldı.
Araştırmaya göre: Erkekler sevgilileri yerine arkadaşlarıyla daha mutlu!

Men and Masculinities dergisinde yayınlanan bir araştırmada, 21. yüzyılda erkeklerin arasındaki kankalık ilişkisi ve romantik partnerleri ile olan ilişki arasında bir karşılaştırma yapıldı.

Araştırmanın ana fikri ve temel sorusu aslında şöyleydi; erkek kankalarınız size göre romantik ilişkilerinize oranla ne kadar değer ifade ediyor?

30 heteroseksüel erkeğin katıldığı bu araştırmada ortaya çıkan sonuca göre, cevap'oldukça çok fazla şey'di.

dsadasda.jpgVerilen cevaplara göre erkeklerin yakın arkadaşları onlara duygusal açılma, sosyal tatmin ve sorun çözme gibi konularda sevgililerine göre çok daha fazla şey sunuyor.

Ryan Reynolds ve Hugh Jackman, Obama ve Joe Biden, Ant ve Dec gibi ünlülerden de sık sık gördüğümüz üzere son yüzyıllarda 'bromance' denen bu erkek yakınlaşması giderek daha da fazla değer kazanmaya başladı.

Aslında genel görüşe göre de birçok kadın, erkek arkadaşının 'bromantik' kankasının olmasından memnun.

 

dasdasdasd.jpgTIME dergisinde yayınlanan bir başka makaleye göre ise erkeklerin arasındaki bu yakın, samimi ilişki son yıllarda giderek daha da fazla kabul görmeye başladı. Bu da oldukça iyi bir şey!

Öte yandan bu yakınlık romantik partnerlerin arasındaki ilişkiyi zayıflatabilir mi?

Bu tür araştırmalar genellikle küçük ve kısıtlı grupları içerdiği için genel geçer doğrular olarak ele almak doğru olmaz.

Konusu geçen araştırmaya katılan 'bromantik' arkadaşlar, birbirlerine sırlarını anlattıklarını, sevgi gösterisi yaptıklarını, aynı yatakta yattıklarını söyledi. İşte tüm bu faktörler, romantik ilişkiler ve bromantik ilişkileri karşılaştırılabilir kılıyor.

Genel olarak ortaya çıkan bir gerçek var ki; erkekler kankaları tarafından daha az yargılandıklarını hissediyorlar, sorunlarını daha kolay çözdüklerine inanıyorlar, duygularını ya da hassas konuları daha rahat açılabiliyorlar. 

Bir katılımcı şöyle diyor; "Sevgililer geçicidir. Bromantik kankalar hayat boyunca sürer."

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