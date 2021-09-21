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Araştırmaya göre, günde 7 bin adım atmak daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sunuyor

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Yapılan son araştırmada, günde 7 bin adım atan kişilerin daha uzun ve sağlıklı yaşam sürdüğü ortaya çıktı.
Araştırmaya göre, günde 7 bin adım atmak daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sunuyor

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, JAMA Network Open isimli tıp dergisinde bu ay yayımlanan yeni hakemli çalışmada, orta yaşlılar için günde 7 bin adım atmanın yeterli ölçüt olacağı belirtildi.

Çalışma kapsamında yaşları 38 ila 50 arasında değişen 2 bin 110 kişi ortalama 11 yıl boyunca takip edildi.

Her gün atılan 7 bin adımın daha uzun ve sağlıklı yaşamı beraberinde getirdiğine işaret edilen çalışmada uzmanlar mevcut adım sayısını geliştirmenin de fark yaratabileceğini aktardı.

"10 BİN ADIMLIK HEDEF PAZARLAMA ARACI"

Haberde uzun yıllardır sıkça tekrarlanan günde 10 bin adım atılması gerektiği yönündeki tartışmalara da değinilirken, 1960'larda Japon bir şirketin "10 bin adım ölçer" adı verilen adım izleme cihazı geliştirdiğine de atıf yapıldı.

Bu bağlamda, Harvard Tıp Okulu'ndan Dr. I-Min Lee, 10 bin adımlık geleneksel hedefin her şeyden çok "pazarlama aracı" olduğunu belirtti.

Ayrıca Lee'nin 2019'da yaptığı araştırmada da daha düşük ölüm oranlarının günlük 7 bin 500 adıma varan yürüyüşlerle ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Son yapılan çalışma, orta yaşlı kişilerin günlük ne kadar yürümesi gerektiğine dair daha fazla fikir verse de henüz ABD federal sağlık yetkililerince önerilen adım sayısı bulunmuyor.

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