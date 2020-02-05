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Arazi Beyanları için hatırlatma

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Geçen yıl ve bu yıl ekilen/ dikilen ve nadasa bırakılan araziler için beyan yapamayan üreticiler için beyan süresini son kez 14 Şubat’a kadar uzatan Genel Tarım Sigortası Fonu, üreticilere hatırlatmada bulundu.
Arazi Beyanları için hatırlatma

Geçen yıl ve bu yıl ekilen/ dikilen ve nadasa bırakılan araziler için beyan yapamayan üreticiler için beyan süresini son kez 14 Şubat’a kadar uzatan Genel Tarım Sigortası Fonu, üreticilere hatırlatmada bulundu.

Fondan yapılan açıklamaya göre ilk kez beyan edilecek parseller evraklı teslim edilmediği takdirde beyan başvurusu kabul edilmeyecek.

Öte yandan Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak, 2020 ayı içerisinde İlkbahar Patates ekimi yapılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na 17 Şubat tarihine kadar beyan edilmesi gerekiyor.

Patates başvuru formları, Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebiliyor.
Açıklamaya göre patates beyanı yapılan başvuru formları Genel Tarım Sigortası Fonu’nda teslim alma fişi karşılığında alınacak.

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