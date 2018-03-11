Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği, “arazi dağıtımında anayasal suç işlenmektedir” iddiasında bulundu.

Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada, Anayasa ve İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın terkedilmiş taşınmaz malların tahsisinde, Güney Kıbrıs’ta taşınmaz mal bırakmak zorunda kalmış eşdeğercilere öncelik verilmesini ve siyasi irade ile yapılmış usulsüzlüklerin siyasi irade ile iptal edilmek suretiyle düzeltilmesini emrettiğini kaydederek, “bugüne dek eşdeğer hakları verilmediği gibi eşdeğer kapsamındaki taşınmaz mallar Devlet eliyle usulsüz bir şekilde dağıtılmıştır. Son seçim gününe kadar, her zaman olduğu gibi, kamuoyundan gizlenen usulsüz uygulamalar devam etmiştir” dedi.

Başkan Taner Derviş imzasıyla yapılan açıklamada şunlar savunuldu:

“Lefkoşa’da Yenişehir bölgesindeki Şehit Biray Mustafa Sokak sakinlerinin direnişi ile yeni bir usulsüz uygulama kamuoyunun gündeminde yer almıştır. Bu haklı direnişe karşı usulsüz uygulama devam ettirilmek istenmekte, Anayasa hükümleri çiğnenmekte ve eşdeğer mal hak sahiplerinin yasal hakları gasp edilmektedir.”

Anayasal ve yasal hükümleri Hükümetin bilgisine getirmekte fayda gördüklerini belirten Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu, yasal çerçeve hakkında bilgiler verdi ve “hukukun üstünlüğü ilkesini ön plana çıkaran yeni Hükümeti, Anayasa hükümlerine aykırı usulsüz uygulamaları iptal etmeye davet ederiz” dedi.