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Arazi meselesinden kardeşini darp etti: Kafasına ütüyle vurdu

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Dilekkaya'da meydana gelen “Vahim Zarar-Ciddi Darp suçlarından tutuklanan C.T.B sabah mahkemeye çıkarıldı.
Arazi meselesinden kardeşini darp etti: Kafasına ütüyle vurdu

Dilekkaya'da meydana gelen “Vahim Zarar-Ciddi Darp suçlarından tutuklanan C.T.B sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Metin Cengiz mahkemede olguları aktardı.

Polis, 30.11.2024 Tarihinde saat 12:30 raddelerinde Dilekkaya'da Atatürk Caddesinde bulunan ikametgahın salon kısmı içerisinde arazi meselesi yüzünden tartışmakta olduğu kardeşi M.B.’nin sol el işaret parmağını eliyle çevirip kırılmasına sebep olarak adı edileni vahim bedensel zarara uğratıp akabinde salon içerisinden almış olduğu ütünün taban kısmı ile başının üst ön kısmına vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, konu ütü ve M.B.’ye ait kanlı kıyafetlerin emare olarak alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün ispat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

 

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