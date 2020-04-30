Arazide Yangın

1.29.04.2020 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Dilekkaya - Kırklar Ovası üzerinde, Yakup
ÖZÜNLÜ’nün kullanımında bulunan biçerdöver ile kendisine ait arazi içerisinde arpa biçtiği sırada, biçerdöverden çıkan kıvılcım sonucu meydana gelen yangın neticesinde 6 dönüm biçilmemiş arpa ile 4 dönüm anız yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup,
soruşturma devam etmektedir.
2. 29.04.2020 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Vadili - Paşaköy arasında bulunan arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 3 farklı kişiye ait yaklaşık 21 dönüm biçilmemiş arpa, yaklaşık 15 dönüm anız ve arazi içerisinde bulunan 200 metre uzunluğundaki sulama hortumu yanarak zarar görmüştür.
Soruşturma devam etmektedir.
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