Archangelos Michael Kilisesi’ni koruma çalışmasının sona ermesi

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Geçitkale köyünde bulunan Archangelos Michael Kilisesi’nde yürüttüğü koruma çalışmasının sona ermesi dolayısıyla kilisede bir etkinlik düzenlendi.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, geçmişi 12. yüzyıla dayanan kilisedeki koruma çalışması Avrupa Birliği tarafından finanse edildi ve UNDP’nin teknik katkılarıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Başkanı Takis Hadjidemetriou, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Çözümünü Destekleme Birimi Başkanı Kjartan Björnsson ve UNDP Sorumlusu Tiziana Zennaro konuşma yaptı.

TUNCAY

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay konuşmasında, kültürel mirasın korunması için gerekli olan teknik ve mali yardımların engellenmemesi gerektiğini, çünkü kültürel mirasın başka şekilde korunmasının mümkün olmadığını belirterek, bu nedenle kültürel mirasın artık Kıbrıs sorununun bir parçası olmaktan çıkartılması amacıyla bu yönde uygulanmakta olan tüm engellerin ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nde; saygı, eşitlik ve karşılıklı güven temelinde çalışarak Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların yararına olacak çalışmalar yapabileceklerini gösterdiklerini belirten Tuncay, oluşturdukları işbirliği ortamının Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların yararına olacak şekilde diğer alanlara da yayılmasını diledi.

Artık Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak bu coğrafyanın tarihi eserleriyle barışma zamanının geldiğini ifade eden Tuncay, kökeni ne olursa olsun Ada üzerindeki Müslüman ve Hristiyan dinine ait tüm ibadet yerleri, ayrıca Bizans, Lüzinyan, Venedik ve Osmanlı ve diğer medeniyetlere ait tüm eserlerin Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar’ın ortak zenginliği ve mirası olması gerektiğini belirtti.

Archangelos Michael Kilisesi’nin, artık Geçitkale köyünde yaşamakta olan Kıbrıslı Türklerin mirası olduğunu vurgulayan Tuncay, Archangelos Michael Kilisesi’ni Geçitkale’de yaşayan insanların korumasına bıraktıklarını söyledi.

Tuncay, önümüzdeki aylarda Aydın (Ayanni) ve Esentepe (Aynikola) camilerindeki çalışmaları tamamlayacaklarını da bildirdi.

HADJIDEMETRIOU

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Başkanı Takis Hadjidemetriou da konuşmasında, “İlişkilerimizi düşünmek, ülkemizi farklı bir şekilde görmek, onu ne kadar sevdiğimizi ve ondan ne kadar mahrum kaldığımızı anlamak için trajediler yaşamamız gerekti” diyerek, eserler aracılığıyla insanların kendini ve ülkesini yeniden keşfettiğini belirtti.

Bu gibi anların bizlere geleceğin karşılıklı saygı ve çok kültürlülüğe dayanan Kıbrıs’ının anlamını düşünme olasılığı ve fırsatını verdiğini belirten Hadjidemetriou, Adamızda kimsenin tek başına yaşayamayacağını bize hatırlatmaya yardım eden bir vizyona ihtiyacımız olduğunu söyledi ve birbirimize ihtiyacımız olduğunu belirtti.

Hadjidemetriou, Kıbrıslı Türklerin kiliseye bakacağından ve ziyaretçilerini memnuniyetle karşılayacağınızdan emin olduğunu ifade ederek, eserlerin etrafında karşılıklı anlayış ve saygıyla oluşacak yeni bir kardeşliği görmek için sabırsızlandığını kaydetti.



BJÖRNSSON

Konuşmasında, Kültürel Miras Teknik Komitesi, UNDP ve Avrupa Birliği’nin Kıbrıs'taki kültürel mirasın korunması için yakın bir ortaklık kurduğunu ifade eden Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Çözümünü Destekleme Birimi Başkanı Kjartan Björnsson da, bu ortaklığın bir üyesi oldukları için gurur duyduklarını söyledi.

Björnsson, Avrupa Birliği’nin, teknik komiteye en başından beri eşlik ettiğini ve destek çıktığını belirterek, 2012'nin başından beri Avrupa Birliği’nin, Mali Yardım Programı aracılığı ile Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne 11.7 milyon Euro sağladığını anlattı.

Finansmanın sağlanmasının binaları ve anıtları restore etmeye yardımcı olabileceğini, fakat yalnızca ortak değerlerin insanlara daha iyi, emin ve güvenilir bir gelecek için temel oluşturabileceğini söyleyen Björnsson, kültürel mirasın korunması ve Kıbrıs'taki toplumlar arasında güvenin arttırılması için Avrupa Birliği'nin sadık bir ortak olarak yardımlarına devam edeceğini vurguladı.



ZENNARO

UNDP Sorumlusu Tiziana Zennaro da konuşmasında, etkileyici kemerli geçitleri ve iyi korunmuş freskleriyle Archangelos Michael Kilisesi’nin Kıbrıs’ın dini mirasının çok kıymetli bir öğesi olduğunu, ancak kiliseyi eşsiz yapan bir unsur daha olduğunu, bunun da toplumların heyecanlı katılımı olduğunu belirtti.

Koruma çalışmaları sırasında burada Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlarla bir araya geldiklerini, kiliseyi birlikte ziyaret ettiklerini ve ne yapacaklarını anlatarak endişeleri ve önerilerini dinlediklerini söyleyen Zennaro, bu koruma projelerinin amacının, toplumları kendi ortak mirasları çevresinde bir araya getirmek olduğunu anlattı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi üyelerine ve Danışma Kurulu üyelerine bu projeyi seçtikleri ve tamamlanma aşamasına getirdikleri için teşekkür eden Zennaro, aynı zamanda Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’a uygulama boyunca ve bugünkü etkinliğin düzenlenmesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra Rumca dini şarkılar söylendi, Geçitkale Belediyesi Halk Dansları topluluğu folklor gösterisi yaptı ve resepsiyon düzenlendi.