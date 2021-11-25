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Arctic Monkeys biletleri ikinci elde rekor fiyata satılıyor!

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Bir süre önce İngiliz rock grubu Arctic Monkeys'in 2022 turnesi açıklandı ve grubun İstanbul'da iki konser vereceği açıklandı. Konser biletleri dün satışa çıkar çıkmaz tükenirken, bazı platformlarda biletler üzerine iki-üç kat zam konularak satışa çıktı.
Arctic Monkeys biletleri ikinci elde rekor fiyata satılıyor!

İngiltere’de 2000’lerin başında kurulan Arctic Monkeys, 2022 turne programıyla Türk müzikseverleri bir hayli heyecanlandırdı… Fakat dün satışa çıkan biletlerin kısa bir süre içinde tükenmesi birçok müzikseveri hayal kırıklığına uğratırken, biletlerin kısa bir süre içinde bazı platformlarda “karaborsaya düşmesi” gündem oldu.

Resmi bilet fiyatları 275 TL’den başlayan ve 748 TL’ye kadar çıkan konserin biletleri kısa bir sürede tükenirken, bazı platformda biletler karaborsa olarak satışa çıktı.

Organizasyon ya da Arctic Monkeys konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Öte yandan bazı platformlarda “sahne üstü” biletin fiyatı 9.000 TL’ye satışa çıktı.

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