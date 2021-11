Arctic Monkeys'ten yeni albüm geliyor

İngiliz indie rock müzik grubu Arctic Monkeys'in davullarından sorumlu Matt Helders, grubun yeni albümü hakkında konuştu. BBC’de 5 Live Breakfast programında Drumathon etkinliği kapsamında Rick Edwards’ın konuğu olan Helders, albümün neredeyse tamamlandığını duyurdu.

Helders, yeni albüm hakkında sorulan soruyu, “Albüm üzerinde biraz dağınık çalışmak zorunda kaldık ama neredeyse tamamlandı. Önümüzdeki sene her şeyi toparlamış oluruz sanırım. 2022’de albümü yayınlayıp, gelecek yaz ise turneye çıkarız diye umuyorum" diyerek cevapladı.

2006 yılında "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not", 2007 yılında "Favourite Worst Nightmare" çıkaran grup, 2009 yılında "Humbug", 2011'de "Suck It and See", 2013'te ise "AM" adlı albümlerini dinleyicilerle buluşturdu. Grup son olarak ise, 2018 yılında "Tranquility Base Hotel & Casino" albümünü hazırladı.

