  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,97
  • Dolar 9,9996
  • Euro 11,4525
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Arctic Monkeys'ten yeni albüm geliyor

»
Arctic Monkeys üyelerinden Matt Helders, grubun yeni albümünün neredeyse tamamlandığını söyledi.
Arctic Monkeys'ten yeni albüm geliyor

İngiliz indie rock müzik grubu Arctic Monkeys'in davullarından sorumlu Matt Helders, grubun yeni albümü hakkında konuştu. BBC’de 5 Live Breakfast programında Drumathon etkinliği kapsamında Rick Edwards’ın konuğu olan Helders, albümün neredeyse tamamlandığını duyurdu. 

Helders, yeni albüm hakkında sorulan soruyu, “Albüm üzerinde biraz dağınık çalışmak zorunda kaldık ama neredeyse tamamlandı. Önümüzdeki sene her şeyi toparlamış oluruz sanırım. 2022’de albümü yayınlayıp, gelecek yaz ise turneye çıkarız diye umuyorum" diyerek cevapladı. 

2006 yılında "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not", 2007 yılında "Favourite Worst Nightmare" çıkaran grup, 2009 yılında "Humbug", 2011'de "Suck It and See", 2013'te ise "AM" adlı albümlerini dinleyicilerle buluşturdu. Grup son olarak ise, 2018 yılında "Tranquility Base Hotel & Casino" albümünü hazırladı. 

 

Duvar.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü "Wilson" voleybol topu açık artırmada satıldı!11 Kasım 2021 Perşembe 20:28
  • Lirik Şiir Grubu’ndan “Karanlıktan Aydınlığa Şiirler-Şarkılar”11 Kasım 2021 Perşembe 14:29
  • Amerikan gazeteci Kıbrıs hakkında video yayınladı. İşte yayınlanan 2 bölüm!09 Kasım 2021 Salı 20:12
  • “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi” 17 Kasım’da Açılacak09 Kasım 2021 Salı 15:48
  • Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Gençlik Korosu kayıtları  başladı09 Kasım 2021 Salı 12:38
  • "Müslüm" ve "Naim"'in yapımcısı: "Neşet Ertaş" için bir engel kalmadı08 Kasım 2021 Pazartesi 21:03
  • Yeni Örümcek Adam filminin afişi ve fragmanı yayınlandı08 Kasım 2021 Pazartesi 20:31
  • Şener Şen: "Çok yoruldum. Meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum"08 Kasım 2021 Pazartesi 19:18
  • Orhan Pamuk hakkında verilen takipsizlik kararına yapılan itiraz kabul edildi: Mahkeme Pamuk hakkında iddianame düzenlenmesini talep etti08 Kasım 2021 Pazartesi 16:19
  • “Teslimat” Kasım Ayında Türkiye, Amerika Ve İspanya’daki 7 Festivalde Gösterilecek08 Kasım 2021 Pazartesi 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti