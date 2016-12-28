 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.246
  • Altın 129,816
  • Dolar 3,5475
  • Euro 3,6877
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKATürkiye ile Rusya ateşkes planı önerisinde anlaştı

Arda belgeseli ‘Cinnet Mevsimi’nin ilk gösterimi DAÜ’de yapıldı

»
Arda belgeseli ‘Cinnet Mevsimi’nin ilk gösterimi DAÜ’de yapıldı
Yaklaşık 1.5 yıl önce hayatını kaybeden Arda Erkan’ın yaşamından yola çıkılarak “sentetik uyuşturuculara bağımlılık” konusunu anlatan ve geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan “Cinnet Mevsimi” adlı belgeselin ilk gösterimi DAÜ’de yapıldı.

Arda ailesi tarafından projelendirilen  ve yönetmenliğini  Elvan Levent’in   üstlendiği  “Cinnet Mevsimi”  belgeseli,  DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında yürütülen Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında Eğitim Bilimleri Fakültesi  Psikolojik Danışmanlık Bölümü  öğrencilerine gösterildi.

Sunumun ardından, Arda’nın annesi Gülseren ve babası Mustafa Erkan ile Yönetmen Elvan Levent, öğrencilerin  sorularını yanıtladı. Sohbet şeklinde devam eden sunumun ardından katılımcılara teşekkür belgesi  de verildi.
Geçtiğimiz yıl 7 Temmuz’da hayatını kaybeden Arda Erkan’la ilgili belgeselle ilgili sunumların önümüzdeki günlerde devam edeceği kaydedildi.

Baba Mustafa Erkan, “uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda’nın hayatını konu alan belgeseli başta okul ve üniversiteler olmak üzere mümkün olan her ortamda  göstermek  istediklerini,   çünkü  Arda’nın hayatının hem şimdiki, hem de gelecek kuşaklara  ders niteliğinde olduğunu”  anlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 182 gencin arasından üçüncülük ile çıkan 13 yaşındaki Kıbrıslı Türk piyanist!19 Aralık 2016 Pazartesi 17:02
  • Rüstem Kitabevi’nde “Kitap Heykeli”19 Aralık 2016 Pazartesi 16:57
  • Doruk Vakfı’ndan “Kıbrıs Türkü’nün Karanlık Yılları” Sergisi19 Aralık 2016 Pazartesi 16:41
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Yeşil Barış Hareketi arasında protokol imzalandı19 Aralık 2016 Pazartesi 16:36
  • Fazıl Say, Uluslararası Beethoven Ödülü’nü aldı18 Aralık 2016 Pazar 20:01
  • Da Vinci'nin yeni ortaya çıkan tablosuna rekor fiyat!18 Aralık 2016 Pazar 19:01
  • Türk filmleri Hollywood'u solladı18 Aralık 2016 Pazar 11:24
  • ARDA “Cinnet Mevsimi” ile yeniden hayat buluyor18 Aralık 2016 Pazar 11:18
  • “Toros Canavar’ı” büyük beğeni topladı17 Aralık 2016 Cumartesi 13:39
  • LBO’dan yeni yıl konseri15 Aralık 2016 Perşembe 16:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti