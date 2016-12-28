Arda belgeseli ‘Cinnet Mevsimi’nin ilk gösterimi DAÜ’de yapıldı

Yaklaşık 1.5 yıl önce hayatını kaybeden Arda Erkan’ın yaşamından yola çıkılarak “sentetik uyuşturuculara bağımlılık” konusunu anlatan ve geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan “Cinnet Mevsimi” adlı belgeselin ilk gösterimi DAÜ’de yapıldı.

Arda ailesi tarafından projelendirilen ve yönetmenliğini Elvan Levent’in üstlendiği “Cinnet Mevsimi” belgeseli, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında yürütülen Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencilerine gösterildi.

Sunumun ardından, Arda’nın annesi Gülseren ve babası Mustafa Erkan ile Yönetmen Elvan Levent, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Sohbet şeklinde devam eden sunumun ardından katılımcılara teşekkür belgesi de verildi.

Geçtiğimiz yıl 7 Temmuz’da hayatını kaybeden Arda Erkan’la ilgili belgeselle ilgili sunumların önümüzdeki günlerde devam edeceği kaydedildi.

Baba Mustafa Erkan, “uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda’nın hayatını konu alan belgeseli başta okul ve üniversiteler olmak üzere mümkün olan her ortamda göstermek istediklerini, çünkü Arda’nın hayatının hem şimdiki, hem de gelecek kuşaklara ders niteliğinde olduğunu” anlattı.