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Arda Erkan Mezarı Başında Anılacak

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Anma töreni saat 18.30’da gerçekleşecek. Törene, Arda’nın tüm dost, arkadaş ve sevenleri davet edildi.                                                                                         
Arda Erkan Mezarı Başında Anılacak

Arda Erkan, ölümünün beşinci yılında, salı günü, Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında anılacak. 

Anma töreni saat 18.30’da gerçekleşecek. Törene, Arda’nın tüm dost, arkadaş ve sevenleri davet edildi.                                                                                         

Arda’nın ailesi yaptığı açıklamada, “Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son dönemde ivme kazanan sürecin Arda’nın ölümünden sonra hayat bulduğunu ve Arda’nın uyuşturucuyla mücadelede  topluma yol gösterici bir misyon oluşturmaya başladığını” kaydetti.                                                                                                                             

Açıklamada, “7 Temmuz’daki anma, uyuşturucuya karşı kenetlenme ve gücünü ortaya koyarak gençlerimizi uyuşturucu tacirlerinin elinden kurtarma yolunda bir adım olması dileğiyle gerçekleştiriliyor” denildi.                                                                                     

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