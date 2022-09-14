Arda Güler Avrupa'nın en pahalısı

Sarı-Lacivertliler'in genç yeteneği oynadığı futbol ve klasıyla girdiği listede zirveye tırmandı. Jenerasyonunun en pahalı oyuncusu olan Arda'nın bonservis bedeli de açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona yeni transferleriyle iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de gündem yine Arda Güler...
Sarı-Lacivertliler'in Avrupa'da bile ses getiren genç yıldızı Arda Güler, büyük bir başarı daha elde etti. Genç yetenek, bu kez de 'değeriyle' gündeme geldi. Kanarya'nın gözbebeği, jenerasyonunun en pahalı oyuncusu oldu.
Sabah gazetesinin Transfermarkt verilerine göre derlemesine göre; Arda Güler'in yeni bonservis bedeli de açıklandı.
İŞTE O LİSTE:
Paul Wanner - 2 milyon euro
Obed Vargas - 2 milyon euro
Mathys Tel - 2 milyon euro
Zidan Sertdemir - 2 milyon euro
El Chadaille Bitshiabu - 2 milyon euro
Antonio Nusa - 2.5 milyon euro
Roger Fernandes - 4 milyon euro
Noah Mbamba - 4 milyon euro
Vitor Roque - 7 milyon euro
ARDA GÜLER - 9 MİLYON EURO
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