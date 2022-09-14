Arda Güler Avrupa'nın en pahalısı

Sarı-Lacivertliler'in genç yeteneği oynadığı futbol ve klasıyla girdiği listede zirveye tırmandı. Jenerasyonunun en pahalı oyuncusu olan Arda'nın bonservis bedeli de açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona yeni transferleriyle iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de gündem yine Arda Güler...



Sarı-Lacivertliler'in Avrupa'da bile ses getiren genç yıldızı Arda Güler, büyük bir başarı daha elde etti. Genç yetenek, bu kez de 'değeriyle' gündeme geldi. Kanarya'nın gözbebeği, jenerasyonunun en pahalı oyuncusu oldu.



Sabah gazetesinin Transfermarkt verilerine göre derlemesine göre; Arda Güler'in yeni bonservis bedeli de açıklandı.



İŞTE O LİSTE:

Paul Wanner - 2 milyon euro

Obed Vargas - 2 milyon euro

Mathys Tel - 2 milyon euro

Zidan Sertdemir - 2 milyon euro

El Chadaille Bitshiabu - 2 milyon euro

Antonio Nusa - 2.5 milyon euro

Roger Fernandes - 4 milyon euro

Noah Mbamba - 4 milyon euro

Vitor Roque - 7 milyon euro

ARDA GÜLER - 9 MİLYON EURO