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Arda Kural gözaltına alındı

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Oyuncu Arda Kural, İstanbul Büyükçekmece'de darp iddiasıyla gözaltına alındı. Kural hakkında ailesinin de bir ay uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı.
Arda Kural gözaltına alındı

Uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan ve psikolojik tedavi gören Arda Kural, iddiaya göre Büyükçekmece sahilinde bir mekanın işletmecisi olan Ahmet Y. ile kavga edip adamı darbetti. Olay yerine giden polis, Kural'ı gözaltına alıp işlem yaptıktan sonra serbest bıraktı.

AİLESİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Arda Kural’ın sahildeki kavgasından önce kardeşi ve annesini de tehdit edip kavga çıkardığı bu yüzden ailesinin de kendisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Arda Kural’a aile içinde yaşanan sorunlar nedeniyle ailesine karşı 1 ay uzaklaştırma kararı verildi.

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