“Arda Okur Çocuk Oyun Parkı” açıldı

Arda Okur Çocuk Oyun Parkı’nın açılışı bugün yapıldı.

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeniden düzenlenen parkın girişindeki tabelada Arda Okur’un özgeçmişine yer verilerek, “Bağışlanan Organ, Filizlenen Candır” sözüyle organ bağışının önemine dikkat çekildi.

Açılış törenine başta Arda Okur’un anne, babası, ağabeyi ve kız kardeşi olmak üzere Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, İskele Belediyesi Meclis üyeleri, bazı muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Arda’nın anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra konuşmalar yapıldı.

-Töre: “Hepimiz organ bağışına hazır olmalıyız”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre açılışta yaptığı konuşmada, KKTC’de organ bağışı sanki büyük bir hataymış gibi bir algının olduğunu belirtti.

“Hepimiz organ bağışına hazır olmalıyız” diyen Töre, organ bağışında bulunmak kadar büyük bir sevap olamayacağını vurguladı.

Arda’nın ailesinin de organ bağışında bulunarak, çok büyük bir sevap işlediğini ifade eden Töre, Arda’ya, Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

-Altuğra: “Organ bağışları nice hayatların kurtulmasına vesile oluyor”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Arda Okur’un ailesinin çok duyarlı bir davranış sergileyerek, organ bağışında bulunduklarını söyledi.

Arda Okur’un organlarının hayata tutunma mücadelesi veren 4 kişiye yaşama umudu olduğunu dile getiren Altuğra, “Organlarının bağışlandığı 3 kişi şu anda gayet sağlıklı ve hayatına devam ediyor. İki böbreği KKTC’de, karaciğeri ise Türkiye Cumhuriyeti’nde bir hastaya nakledildi. 3 hastamızın da sağlığı gayet iyi” diye konuştu.

Altuğra, “Yaslı aileyi bu duyarlı davranışından dolayı içtenlikle bağrımıza basıyoruz. Ve bu yaşanılandan sonra bir kez daha anlıyoruz ki yapılan bu organ bağışları nice hayatların kurtulmasına vesile olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Aynı duyarlılığı herkesin göstermesi gerektiğini ifade eden Bakan Altuğra, İskele Belediyesi’ne de duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. Altuğra, Arda Okur’un isminin yaşatılacağını vurguladı.

-Sadıkoğlu: “Bağışlanan organ, filizlenen candır”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, Arda’nın anne ve babasına, en zor kararı vererek, Arda’nın organlarını bağışladıkları için şükranlarını sundu.

“Henüz 13 yaşında hayatının baharında, geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan evladımız Arda Okur’un adını yaşatmak özellikle bizlerin boynumuzun borcuydu” diyen Sadıkoğlu, Okur’un ailesinin rızasını da alarak, köyde bulunan mevcut oyun parkını Arda’ya yakışır bir şekilde yeniden düzenleyip, yenilediklerini anlattı.

“Arda ismi kaç yıl geçerse geçsin unutulmayacak” vurgusu yapan Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

“İyi ki sizin gibi bilinçli, iyi ki sizin gibi duyarlı, iyi ki sizin gibi eli öpülesi insanlar var bu dünyada ve bu dünya sizin gibi düşünen insanlar olduğu sürece daha yaşanabilir olacak… Bağışlanan organ, filizlenen candır. Organ bağışıyla ilgili farkındalık yaratmak hepimizin, tüm insanlığın da görevidir. Arda’mızın ailesinin aldığı karar da hepimize büyük bir örnektir.”

-Çıraklı

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Çıraklı da konuşmasında, organ bağışının önemine dikkat çekti.

9-13 Kasım’ın Organ Nakli Haftası olduğunu ifade eden Çıraklı, İskele Belediyesi’ne çok kısa bir sürede bu parkı hayata geçirdiği ve organ bağışına dikkat çektiği için teşekkür etti.

-Akşahin

Boğaziçi Köyü Muhtarı Eniz Akşahin de, Arda’nın adını ölümsüzleştirmek için adının verildiği parkın çok kıymetli olduğunu söyleyerek, Arda’nın kalplerde yaşadığını vurguladı.