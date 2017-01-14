Arda rekor ücretle Çin'e gidiyor

Arda'nın, Demba Ba'nın formasını giydiği takımla 3 yıllığına anlaştığı öne sürüldü

Fanatik, geçen sezon başında 40 milyon Euro (160.532.000 TL) karşılığında Atletico Madrid'den, Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın rekor ücretle Çin'e gideceğini iddia etti. 29 yaşındaki yıldızın, 3 yıllık anlaşma karşılığında senelik 20 milyon Euro (80.200.000 TL) kazanacağı iddia edildi.

Haberde, Bir süredir Uzak Doğu kulüplerinin radarında olan Arda'nın Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba'nın formasını giydiği Çin Süper Lig takımlarından Shanghai Shenhua ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.