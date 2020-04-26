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Arda Turan: Başımıza ne geldiyse adamlıktan geldi

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Arda Turan: Başımıza ne geldiyse adamlıktan geldi
Arda Turan: Başımıza ne geldiyse adamlıktan geldi

Futbolcu Arda Turan, Alem FM’e samimi açıklamalar yaptı.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları...

  • Ne geldiyse başımıza adamlıktan geldi.
  • Şampuan bittiği zaman içine su doldurup kullanmaya devam ediyorum. Bir şeyin hakkını sonuna kadar veririm. Amatör futbolculuktan, altyapıdan geldik.
  • Bilgisayarda futbol oynarken çok süratli değilim. Ama arkadaşlarım bana torpil yapıyor.
  • Futbolcu olmasaydım, tenisçi olmayı çok isterdimEvde hareketsiz kalmak istemeyenlere önerim var; top sektirir gibi çorap sektirme hareketi yapsınlar. 3 set, 10 tekrar tavsiye ederim.
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