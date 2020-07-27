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"Arda Turan, birkaç gün içinde Galatasaray'da" iddiası

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Uzun bir süredir ismi kaptanı olduğu eski takımı Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 33 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde sarı-kırmızılı takım ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
"Arda Turan, birkaç gün içinde Galatasaray'da" iddiası

Uzun bir süredir ismi kaptanı olduğu eski takımı Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 33 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde sarı-kırmızılı takım ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre Arda Turan, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli futbolcunun birkaç gün içinde sarı-kırmızılı kulüp ile resmi sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından ''Galatasaraylılardan bir ricam var. Alacağımız futbolcular için bir bildikleri var da alıyorlar desinler'' ifadelerini kullanmıştı.

Terim'in de eski öğrencisi Arda Turan'ı Galatasaray'da görmek istediği belirtiliyordu. Arda Turan, geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla sadece 179 dakika sahada kalmıştı.

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