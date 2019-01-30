Arda Turan çok samimi: Berkay’la kavgasa samimiyetini göstermek için silahlıymış

İstanbul’da bir gece kulübünde kavga eden şarkıcı Berkay ve Başakşehirli futbolcu Arda Turan, hem müşteki hem sanık oldukları davanın bugün görülen ilk duruşmasında savunma yaptı.

Çağlayan adliyesindeki İstanbul 41’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Turan, Berkay, Berkay’ın şikayetçi eşi Özlem Şahin ve avukatlar katıldı.

Turan salona arka, Şahin ile eşi de ön kapıdan alındı. Arka arkaya oturtulan Turan ile Berkay’ın arasındaki sıraya bir özel güvenlik elemanı yerleştirildi. Salonda ikilinin yan yana getirilmemeye çalışıldığı görüldü.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Arda Turan, aylık gelirinin 300 bin avro olduğunu söylerken, Berkay Şahin 1000 lira aylık geliri olduğunu ifade etti.

Arda Turan’ın gizlilik talebinin reddedilmesinin ardından Berkay savunma yaptı.

Şarkıcı, şunları söyledi: “Arda Turan hatasını kabul edecek, özür dileyecek. Kendisi yeni baba oldu, ben çocuğundan bir saat bile ayrı kalmasını istemem. Yaptığı terbiyesizliği kabul edecek.”

‘Samimiyetimi göstermek için silahla gittim’

Turan, kavganın ardından hastaneye kaldırılan Berkay’ın yanına silahıyla gitmişti. Bu konu da duruşmada gündeme geldi.

Turan, karşı tarafın avukatının “Bir çiçek yerine neden silahla gittiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Haklısınız. Silahla gitmem doğru değildi. Sabah saat 05.00’ti. Samimiyeti göstermek için öyle yaptım. Aile hassas bir konu benim için. Silahı evden almadım, arabadaydı. Özel bir çaba yoktu silahı almak için.”



Berkay olay gecesi Arda Turan’ın ensesini nasıl tuttuğunu da özel güvenlik görevlisi üzerinde gösterdi.

‘Berkay bana ‘Yavşak’ dedi’

Turan şöyle devam etti: “Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Berkay’ın eşi ve ailesiyle ilgili böyle bir şeyin içinde olmadım. Konuşma sırasında Berkay bana ‘Yavşak’ dedi. Şikayetçiyim. Davaya konu sözleri Özlem’e söylemedim.”

Bunun üzerine Berkay Şahin’in avukatı “Özlem hanımı tanımadığınız söylediniz. Sizce neden böyle bir iftira atsın?”diye sordu.



Arda Turan da söz alarak “Başkalarının hayatları nasıl ilerler ben bilemem. Onun cevabı müvekkillerinize sorun” dedi.

Özlem Şahin ise şunları kaydetti: “Olay gecesi Arda Turan, ‘Çok güzelsin, evli olmasaydın seni kaçırmazdım’ dedi. Arda Turan alkollüydü. Oradan uzaklaştım. Ben kimseye iftira atmadım. Benim bir çocuğum var, biri de karnımda. Allahın huzurunda herkes hesap verecek. Şikayetçiyim.”

Duruşma 19 Haziran’a ertelendi.

Ne olmuştu?

Turan, Ekim 2018’de eğlendiği gece kulübünde şarkıcı Berkay’a saldırıp burnunu kırmıştı. Kavga, Arda Turan’ın Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla çıkan tartışmanın ardından yaşanmıştı.

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede Turan hakkında ‘cinsel taciz’, ‘ruhsatsız silah bulundurmak’, ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 12 buçuk yıl hapis cezası istenmişti. Berkay’a ise ‘hakaret’ suçundan dava açılmıştı.