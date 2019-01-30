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Arda Turan duruşmada ifade verdi: Silahı koltuktan almak isterken patladı

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Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin’in birbirlerinden şikayetçi olduğu davanın bugünkü duruşmasında iki taraf da ifade verdi.
Arda Turan duruşmada ifade verdi: Silahı koltuktan almak isterken patladı

41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın kimlik tespitinde Arda Turan, "Profesyonel sporcuyum. Aylık gelirim 300 bin Euro" dedi. Berkay ise, "Şarkıcıyım aylık gelirim bin lira" diye konuştu.

Berkay savunmasında "Arda Turan hatasını kabul edecek özür dileyecek. Kendisi yeni baba oldu, ben çocuğundan bir saat bile ayrı kalmasını istemem. Yaptığı terbiyesizliği kabul edecek" ifadesini kullandı.

Berkay Şahin'in avukatı Arda Turan'a "Bir çiçek yerine neden silahla gittiniz?" diye sordu. Arda Turan ise " Haklısınız. Silahla gitmem doğru değildi. Sabah saat 05.00'dı. Samimiyeti göstermek için öyle yaptım aile hassas bir konu benim için. Silahı evden almadım, arabadaydı. Özel bir çaba yoktu, silahı almak için" dedi ve ekledi:

“Rahmetli dedemden kalma silahım yanımdaydı. Ona uzatıp ‘Bana inanmıyorsan istediğini yap’ dedim. O da silahı alıp koltuğa attı. Silahı koltuktan almak isterken patladı. Suçlamaları kabul etmiyorum”

Duruşmada Berkay olay gecesi Arda Turan'ın ensesini nasıl tuttuğunu özel güvenlik görevlisi üzerinde gösterdi.

Duruşma 19 Haziran’a ertelendi.

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