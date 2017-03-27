Arda Turan, Moldova maçında forma giyemeyecek

A Milli Futbol Takımı, bu akşam Moldova ile karşılaşacak

A Milli Takım kaptanı Arda Turan, bu akşam Eskişehir'de Moldova ile oynanacak özel maçta sağ kasığındaki problem nedeniyle forma giyemeyecek.

Dün akşam yapılan detaylı kontroller ve muayene sonrası, sağ kasığındaki yaralanmanın Moldova maçına kadar tamamen iyileşmesinin mümkün olmamasından ötürü, oyuncuyu riske etmemek amacı ile sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı sonrası, futbolcunun maç kadrosunda yer almaması uygun bulundu.