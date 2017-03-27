 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.878
  • Altın 145,744
  • Dolar 3,6012
  • Euro 3,9233
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Arda Turan, Moldova maçında forma giyemeyecek

» »
Arda Turan, Moldova maçında forma giyemeyecek
A Milli Futbol Takımı, bu akşam Moldova ile karşılaşacak

A Milli Takım kaptanı Arda Turan, bu akşam Eskişehir'de Moldova ile oynanacak özel maçta sağ kasığındaki problem nedeniyle forma giyemeyecek.

Dün akşam yapılan detaylı kontroller ve muayene sonrası, sağ kasığındaki yaralanmanın Moldova maçına kadar tamamen iyileşmesinin mümkün olmamasından ötürü, oyuncuyu riske etmemek amacı ile sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı sonrası, futbolcunun maç kadrosunda yer almaması uygun bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını tamamladı25 Mart 2017 Cumartesi 12:15
  • Gol Düellosunun Galibi, GG25 Mart 2017 Cumartesi 09:25
  • Ahmet Coşkun "Ben Varım" dedi25 Mart 2017 Cumartesi 09:21
  • Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı24 Mart 2017 Cuma 16:28
  • Volkan Demirel için takipsizlik kararı24 Mart 2017 Cuma 15:30
  • Beşiktaş futbola ambargo koydu24 Mart 2017 Cuma 12:56
  • Miroslav Stoch: Ayrılma zamanım geldi24 Mart 2017 Cuma 11:54
  • Şampiyon takım Özçınar’ı ziyaret etti24 Mart 2017 Cuma 10:33
  • Galatasaray'da mali kongre yarın yapılacak24 Mart 2017 Cuma 10:31
  • Hamzaoğlu Osmanlıspor'da ilk antrenmanına çıktı24 Mart 2017 Cuma 09:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti