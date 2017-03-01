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Arda Turan yine kadroya alınmadı

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Arda Turan yine kadroya alınmadı
Takımla birlikte düzenli şekilde idmanlarına devam eden Arda Turan, Sporting Gijon karşılaşmasında da riske edilmeyecek.

Sakatlığı iyileşen Arda Turan, Sporting Gijon maçında riske edilmeyecek. Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique geçtiğimiz gün Arda Turan’ın iyi çalıştığını ve sağlık ekibinin onay vermesi durumunda yıldız oyuncunun kadroda olacağını söylemişti.

Sakatlığı iyileşen bir diğer oyuncu Javier Mascherano kadroya alınırken, Arda Turan riske edilmedi.

İşte Barcelona’nın Sporting Gijon kadrosu: Ter Stegen, Cillessen, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, A.Iniesta, Suárez, Messi, Neymar Jr, Rafinha, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes and Umtiti.

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