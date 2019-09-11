Arda Turan’a üç suçtan iki yıl sekiz ay hapis cezası

Turan ile Berkay arasındaki kavganın ardından açılan davanın karar duruşması bugün Çağlayan adliyesindeki İstanbul 41’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.
Mahkeme futbolcuya ‘genel güvenliği tehlikeye sokma’dan 10 ay, ‘ruhsatsız silah’tan 10 ay ve 1750 lira adli para cezası, ‘kasten yaralama’dan da bir yıl 15 gün hapis cezası verdi.
Turan’a cinsel taciz suçlamasından ise beraat verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Şarkıcı Berkay ise hakaret suçlamasından beraat etti.
Ne olmuştu?
Turan, Ekim 2018’de eğlendiği gece kulübünde şarkıcı Berkay’a saldırıp burnunu kırmıştı. Kavga, Arda Turan’ın Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla çıkan tartışmanın ardından yaşanmıştı.
İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede Turan hakkında ‘cinsel taciz’, ‘ruhsatsız silah bulundurmak’, ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 12 buçuk yıla kadar hapis cezası istenmişti. Berkay’a ise ‘hakaret’ suçundan dava açılmıştı.
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